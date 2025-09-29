البنك الأردني الكويتي وشركة يسير المتحدة للتجارة الإلكترونية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم سلاسل التوريد وتطوير حلول الدفع الرقمي

وطنا اليوم:وقع البنك الأردني الكويتي، مذكرة تفاهم مع شركة يسير المتحدة للتجارة الإلكترونية، المنصة الرائدة في مجال التجارة الالكترونية بين الشركات (B2B) والتكنولوجيا المالية، في خطوة تهدف إلى إطلاق برامج استراتيجية تدعم تطوير سلاسل التوريد وتوسيع نطاق حلول الدفع الرقمي المبتكرة في المملكة. ووقعت المذكرة في مبنى الإدارة العامة للبنك من قبل رئيس قطاع الأعمال المصرفية في البنك الأردني الكويتي السيد زهدي الجيوسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في شركة يسير المتحدة للتجارة الإلكترونية السيد طارق يغمور.

تهدف مذكرة التفاهم، إلى تطوير حلول مبتكرة وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة و الرائدة في مجال ادارة المخزون و التي ستمكّن الموردين والشركات من إدارة عملياتهم بشكل أكثر مرونة وكفاءة، مع ضمان ادارة التدفقات النقدية و استمراريتها وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات التوريد ، حيث تتضمن الاتفاقية بعداً استراتيجياً محورياً يتمثل في إيجاد طرق جديدة لإدارة المخزون، بما يسمح للشركات – لاسيما الصغيرة والمتوسطة والناشئة – بزيادة كفاءتها التشغيلية، وتحسين قدرتها على التنبؤ بالاحتياجات السوقية، وتقليل الهدر في الموارد حيث يسهم هذا البعد في بناء شبكة توريد أكثر مرونة واستدامة، قادرة على التكييف مع تقلبات السوق وتحديات سلاسل الإمداد.

وفي ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم في أدوات الدفع التقليدية وتراجع الاعتماد عليها، تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز ثقة المتعاملين عبر إتاحة حلول آمنة وموثوقة ما بين المورد والمشتري، وبما يضمن استمرار عمليات البيع والشراء دون انقطاع ويمنح الموردين والتجار والعملاء تجربة أكثر سلاسة وأماناً، كما ستساهم في تعزيز حماية مصالح الموردين وتحفيزهم على استمرارية عمليات التوريد دون تخوف من مخاطر عدم السداد، بفضل وجود بنك ضامن.

كما تركز الاتفاقية على دعم الشركات الناشئة من خلال توفير حلول مالية وتقنية تواكب احتياجاتها وتساهم في توسيع أنشطتها وتعزيز حضورها في السوق المحلي والإقليمي، بما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

ويجدر بالذكر إلى أنه تمت الشراكة أيضاً مع شركة يسير لتعزيز منظومة الدفع الرقمي، فمن خلال الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يقدمها البنك الأردني الكويتي JKB Pay ، سيتم تمكين التجار من الاستفادة من تجربة دفع أسرع وأكثر أماناً وأقل تكلفة. وتشمل هذه الحلول أنظمة إدارة المدفوعات للشركات، وخدمة الدفع الفوري (CliQ) التي تتيح استلام الأموال عبر “طلب الدفع” أو رمز الاستجابة السريع (QR)، بالإضافة إلى خدمات الدفع عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

وستسهم في توسيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني، وزيادة وصول التجار إلى شرائح جديدة من العملاء، والمشاركة في دعم نمو الاقتصاد الرقمي في الأردن.

وعقب توقيع المذكرة، قال رئيس قطاع الأعمال المصرفية في البنك الأردني الكويتي السيد زهدي الجيوسي: إن توقيع هذه المذكرة مع شركة يسير المتحدة للتجارة الإلكترونية يعكس التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير أدوات مالية وتقنية حديثة، وتقديم قيمة مضافة للشركات والموردين والعملاء نظرا لايماننا أن إدارة المخزون بشكل ذكي ومبتكر ستشكل نقطة تحول مهمة في تعزيز مرونة الشركات وقدرتها على النمو في ظل المنافسة المتزايدة.””

من جانبه، قال الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في شركة يسير المتحدة للتجارة الإلكترونيةالسيد طارق يغمور: “إن هذه الشراكة مع البنك الأردني الكويتي تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة تشكيل مشهد التجارة وادارة المخزون في الأردن وبتكامل خبراتنا مع الحلول المصرفية المتقدمة، سنعمل معاً على خلق بيئة أكثر كفاءة وأماناً للشركات الناشئة والموردين والتجار على حد سواء.”

واختتم الطرفان بالتأكيد على أن مذكرة التفاهم هذه تمثل بداية لشراكة طويلة الأمد، قائمة على الابتكار والالتزام المشترك بدعم التحول الرقمي والاقتصاد الوطني، بما يعزز موقع الأردن كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية وحلول الدفع الحديثة.

ومن الجدير بالذكر بأن شركة يسير تعد من أوائل المنصات الاردنية المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية بين الشركات (B2B) والتكنولوجيا المالية، حيث تعمل على ربط المصنعين والموردين والتجار عبر حلول رقمية مبتكرة، وتطوير منظومة دفع متكاملة تسهل حركة البضائع وتعزز من كفاءة سلاسل التوريد.