وزير الاستثمار يبحث مع السفير الكازاخستاني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

وطنا اليوم:بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الاثنين، مع سفير جمهورية كازاخستان في عمان تيمور أورازايف، سبل تعزيز التعاون بين الأردن وكازاخستان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية،وذلك متابعة لمخرجات الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين إلى كازاخستان مؤخرا.

وأكد الوزير أبو غزالة أن الزيارة الملكية شكلت محطة مفصلية فتحت آفاقا جديدة للتعاون الثنائي وأن وزارة الاستثمار حريصة على البناء على هذه المخرجات من خلال توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار إلى أن الأردن يواصل العمل على تعزيز بيئة الأعمال وتقديم التسهيلات للمستثمرين، مؤكدا ترحيب المملكة بالمستثمرين الكازاخستانيين لاستكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاستثمارية.

من جانبه، أشار السفير الكازاخي الى تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الأردن في مجالات متعددة والعمل على تفعيل المخرجات المتفق عليها خلال الزيارة الملكية، بما يسهم بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين