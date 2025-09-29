أسعار الذهب في الأردن تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، مسجلة أرقاما قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.

وبحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 1.5 دينار للغرام الواحد، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 – الأكثر طلبًا من قبل المواطنين – إلى 77.8 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 74.8 دينارًا لغايات الشراء.

كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محلات الصاغة، لتصل إلى 89.2 و68.8 و52.3 دينارًا على التوالي.