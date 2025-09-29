بنك القاهرة عمان
للمرة الأولى.. انقطاع الكهرباء في بلغورود الروسية بعد هجوم أوكراني

52 ثانية ago
وطنا اليوم:تشهد مدينة بلغورود الروسية انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي بعد هجوم أوكراني، وهو أول انقطاع من نوعه منذ بداية الحرب، وفقاً لتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد.
وأصبحت آلاف المنازل بلا كهرباء في المساء، حيث أفاد شهود عيان بأن أشخاصاً حوصروا في المصاعد وغرقت الشقق في الظلام.
ويعتقد أن صاروخاً أوكرانياً أصاب محطة تدفئة. وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارات عنيفة وسحابة من الدخان تتصاعد من الموقع.
وقال الحاكم فياشيسلاف جلادكوف في مقطع فيديو نشر على تلغرام إن المدينة تواجه انقطاعات “كبيرة” في التيار الكهربائي. وأشار إلى أن حالة التأهب للغارات الجوية لا تزال سارية وحث السكان على الاحتماء في الأقبية.
وقال جلادكوف إن شخصين أصيبا وأن المستشفيات تعمل بمولدات الطوارئ. وأظهرت مقاطع فيديو شوارع مظلمة لا يوفر الضوء فيها سوى المصابيح الأمامية للسيارات.
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 13 مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بلغورود ومسيرة واحدة في أجواء مقاطعة كورسك، بين الساعة 13:30 والساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم الأحد.
ولطالما ضربت أوكرانيا العاصمة الإقليمية بلغورود – التي يقطنها أكثر من 300 ألف شخص – والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه، بشكل رئيسي بالطائرات المسيرة، في إطار الحرب المستمرة مع روسيا منذ 2022.


