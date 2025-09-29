انخفاض طفيف على درجات الحرارة الاثنين

وطنا اليوم:تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم الاثنين لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، فيما يكون حارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً، لاسيما في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس خريفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، لاسيما في مناطق البادية.

كما يطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس الأربعاء والخميس خريفيًا لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 13، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 16، وفي الأغوار الشمالية 37 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 24، وفي البحر الميت 38 – 23، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية