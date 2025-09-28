بنك القاهرة عمان
امانة عمان الكبرى تنظم زيارة ترفيهية لأعضاء المجلس البلدي السابع لأطفال عمان

42 ثانية ago
امانة عمان الكبرى تنظم زيارة ترفيهية لأعضاء المجلس البلدي السابع لأطفال عمان

وطنا اليوم – نظمت دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في امانة عمان الكبرى زيارة ترفيهية إلى محافظة مادبا بمشاركة 150 عضوا من أعضاء المجلس البلدي السابع لأطفال عمان

واطلع المشاركون خلال الزيارة على نبذة تعريفية عن مدينة مادبا و أهم المعالم الأثرية الموجودة فيها.

واشتملت الزيارة على جولة في المنتزه و في حديقة الحيوانات التفاعلية، اطلع خلالها المشاركون على الأنواع المختلفة من الطيور والحيوانات بالإضافة إلى زيارة متحف الحيوانات المحنطة.

كما تخللها انشطة ترفيهية متنوعة كالمسابقات و توزيع الجوائز على المشاركين.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الخطة التنفيذية لمشروع عمان مدينة صديقة للأطفال.


