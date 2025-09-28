بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الجيش: تطبيق قواعد الاشتباك بعد محاولة مركبة اختراق حاجز تفتيش شمال المملكة

57 ثانية ago
الجيش: تطبيق قواعد الاشتباك بعد محاولة مركبة اختراق حاجز تفتيش شمال المملكة

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن دورية تابعة للقوات المسلحة الأردنية كانت تقوم بواجبها على حواجز التفتيش في منطقة القرن ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشمالية تفاجأت بمركبة رفضت الامتثال لأوامر التوقف على حاجز التفتيش الأمني.
وحاولت المركبة بحسب بيان القوات المسلحة، اختراق الحاجز دون الانصياع لتعليمات القوات المسلحة، مما استدعى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة لدى القوات المسلحة لمواجهة مثل هذه الحالات، وبعد إجراءات استنفذت خلالها كافة الخيارات المتاحة.
وعند توقف المركبة نتيجة الاشتباك تبين وجود شخصين بداخلها تمت اصابتهما ونقلا على أثر ذلك إلى مستشفى ابو عبيدة في منطقة الشونة الشمالية، لتلقي العلاج اللازم، الا أنهما لم يلبثا أن فارقا الحياة، و تم فتح تحقيق بالحادثة للوقوف على ملابساتها وظروفها.
وأهابت القوات المسلحة بالمواطنين الامتثال للتعليمات العسكرية عند الحواجز العسكرية، وأنها تتعامل مع اي حالة مخالفة وفقاً لقواعد الاشتباك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:51

وفاة فنانة تركية شهيرة بعد سقوطها من شرفتها

16:45

إطلاق المنصة الأردنية السورية المشتركة للمياه

16:39

الملك يلتقي رؤساء وزراء سابقين للحديث عن التطورات بالمنطقة ونتائج زيارة نيويورك

16:36

ندوة بمعرض عمان للكتاب تؤكد: الدور الأردني في إسناد فلسطين خيار استراتيجي يقوم على الأمن القومي

16:15

ترامب: الجميع على استعداد لشيء استثنائي في الشرق الأوسط

16:09

الأردن يختتم مشاركته في معرض “توب ريزا” السياحي – فرنسا 2025

16:08

المقاومة تعلن فقدان الاتصال بأسيرين إسرائيليين: حياتهما في خطر حقيقي

16:02

الحياري: جمعنا اليوم هو رسالة سياسية رصينة، تؤكد وعينا للتحديات وتترجم وحدتنا الوطنيّة صفاً واحداً بقيادة جلالة الملك

15:57

ميلي يرفض زيارة نتنياهو إلى الأرجنتين خوفا من خسارة الانتخابات

15:24

لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

15:21

إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 26 تشرين الأول المقبل

15:03

اعتقال جورج غالاوي وزوجته بمطار لندن

وفيات
وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025