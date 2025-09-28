الأردن يختتم مشاركته في معرض “توب ريزا” السياحي – فرنسا 2025

وطنا اليوم:اختتم الأردن مشاركته في معرض توب ريزا السياحي العالمي، الذي أقيم مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص.

وتضمنت المشاركة الأردنية حضور السفير الاردني في فرنسا للجناح الاردني ، ومشاركة 16 مكتب سياحة وسفر، إلى جانب الملكية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث عُقدت لقاءات مهنية مختلفة أسفرت عن مؤشرات إيجابية للفترة المقبلة على صعيد استقطاب السياحة الفرنسية والأوروبية إلى المملكة.

وأكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين أن مشاركة الأردن في هذا الحدث السياحي العالمي تأتي ضمن استراتيجية المملكة الهادفة إلى التواجد الفاعل في أبرز المعارض والأسواق الدولية، بما يسهم في رفع الوعي بالمنتج السياحي الأردني ويعزز تنافسيته عالميًا.

وأضاف حجازين أن الجناح الأردني في المعرض مثل نافذة مهمة للترويج لمختلف الوجهات السياحية في المملكة، بدءًا من المواقع التاريخية والأثرية، وصولًا إلى مشاريع السياحة الحديثة والبيئية، مشددًا على أن هذه المشاركة تعكس التزام الأردن بالانفتاح على الأسواق الأوروبية والعالمية والعمل على استقطاب المزيد من السياح، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.

من جانبع قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات في بيان صحفي، إن معرض سوق السفر الفرنسي العالمي “توب ريزا” يعد من أهم المعارض السياحية في فرنسا وأوروبا، ويمثل فرصة كبيرة لتنشيط حركة السياحة الوافدة من السوق الفرنسي، وعقد شراكات مثمرة بين مكاتب السياحة والسفر الأردنية ونظيراتها الفرنسية.

مؤكدًا على ما تتمتع به السياحة الأردنية من أمن وأمان واستقرار، وما تمتلكه من تنوع وتميز في المنتج السياحي رغم الظروف العالمية التي أثرت على القطاع في السنوات الماضية ومنها جائحة كورونا.

وأوضح أن مشاركة الأردن في هذا المعرض تأتي كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز قطاع السياحة وتعريف العالم بما تزخر به المملكة من مقومات طبيعية وتراثية وتاريخية. وقال في تصريح له: “نحن فخورون بمشاركتنا في معرض ‘توب ريزا’، والذي يُعتبر فرصة ممتازة لعرض ما يقدمه الأردن من تجارب سياحية فريدة. نهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التواصل مع شركاء الصناعة السياحية العالميين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في القطاع.”

وبيّن عربيات أن المشاركة الأردنية في توب ريزا تُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة إقليميًا ودوليًا، وتأكيد التزامها بتطوير سياحة مستدامة تساهم في النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

وعلى هامش المعرض، جرى تنظيم سلسلة من الاجتماعات والندوات بمشاركة خبراء في مجال السياحة، لبحث أحدث الاتجاهات والتحديات التي تواجه القطاع عالميًا، ما وفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف المشاركين.

واختُتمت المشاركة الأردنية وسط إشادة واسعة من الحضور والمشاركين، حيث عكس الجناح الأردني صورة إيجابية عن المملكة، وفتح الباب أمام آفاق جديدة للتعاون مع السوق الفرنسي والأوروبي، مما يعزز مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية.