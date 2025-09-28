بنك القاهرة عمان
رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤدي القسم القانوني

22 ثانية ago
رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤدي القسم القانوني

وطنا اليوم:أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني ضيف الله سليمان الفرجات؛ وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه.
ويأتي أداء القسم القانوني سندا لأحكام المادة 9 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته.
وحضر أداء القسم وزير النقل الدكتور نضال القطامين، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.


