أورنج الأردن تحتفي بيوم السياحة العالمي وتعلن عن إطلاق هاكاثون الحلول الرقمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي

وطنا اليوم:تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، احتفت أورنج الأردن بيوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 أيلول من كل عام، من خلال الإعلان عن إطلاق “هاكاثون الحلول الرقمية لقطاع السياحة”، والموجّه لطلبة الجامعات في المملكة، بهدف تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز السياحة الشمولية، والتغلب على التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة عند الاستفادة من الخدمات السياحية.

ويُقام الهاكاثون خلال الفترة من تشرين الأول وحتى كانون الأول 2025، بمشاركة وزارة السياحة والآثار من خلال تعيين مرشد متخصص وعضو لجنة تحكيم لدعم الطلبة وتقييم أفكارهم، ليشكّل بذلك منصة للإبداع الطلابي تجمع بين التكنولوجيا والابتكار لخدمة قطاع السياحة وتعزيز شمولية هذا القطاع الحيوي أمام الجميع، في إطار التزام أورنج الأردن بالتمكين الرقمي ودعم فئات المجتمع كافةً، وبما يعكس أثر إيجابي على المجتمع.

وفي هذا السياق، عبرت أورنج الأردن عن إيمانها بدور الحلول الرقمية في صناعة التغيير الإيجابي في مختلف القطاعات، ومن بينها السياحة التي تمثل جزءاً أساسياً من اقتصادنا الوطني. وأكدت الشركة أن هذا الهاكاثون يشكّل فرصة لطلبة الجامعات لتوظيف ابتكاراتهم بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والتغلب على المعيقات التي قد تحد من استفادتهم من الخدمات السياحية، مشجّعة الشباب الجامعي على المشاركة الفاعلة ليكونوا جزءاً من هذا التغيير. وذلك ضمن مبادراتها التي تندرج تحت مظلة “قدراتنا مختلفة، ولكن إمكانياتنا أكيدة”، لحلول ومبادرات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار التزام الشركة بالوعود وتحقيقها، وانطلاقاً من كونها مزوّداً رقمياً رائداً ومسؤولاً ومعززة نهجها بأن تكون مسؤولة وأخلاقية في كافة مبادراتها.

ويمكن لطلبة الجامعات من مختلف التخصصات التسجيل للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية المخصّصة للهاكاثون، والتي أعلنت أورنج الأردن عن تفاصيلها من خلال قنواتها الرسمية. وسيخضع المشاركون لعملية تقييم تعتمد على جدوى الأفكار وابتكارها، ليتم اختيار أفضل الفرق للمنافسة على تطوير النماذج الأولية لحلول تقنية تخدم القطاع السياحي بشكل شامل ومستدام، وسيتم الإعلان عن الفائزين تزامناً مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في 3 كانون الأول.