بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

فولكس واجن تخفض الإنتاج وتوقف مؤقتاً مصنعين للسيارات الكهربائية

57 ثانية ago
فولكس واجن تخفض الإنتاج وتوقف مؤقتاً مصنعين للسيارات الكهربائية

وطنا اليوم:سيارة ID.4 هي واحدة من عدة سيارات كهربائية من فولكس فاجن ستتأثر بالإغلاق المخطط له في مصنعين للسيارات الكهربائية في ألمانيا. كما تخطط فولكس فاجن لوقف إنتاج ID.4 في الولايات المتحدة.
ستوقف أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا الإنتاج مؤقتًا في مصنعين ألمانيين تُصنّع فيهما بعضًا من أشهر سياراتها الكهربائية.
ستُغلق فولكس فاجن مصنعها في تسفيكاو، حيث تُصنّع سيارة أودي Q4 e-tron (بما في ذلك سبورتباك)، لمدة أسبوع، بدءًا من 8 أكتوبر.
أكد متحدث باسم الشركة الخبر لبلومبرغ، قائلًا إن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الفاخرة تضررت بشدة من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وجهود ألمانيا لإبطاء تحوّل الاتحاد الأوروبي إلى السيارات الكهربائية.
خفّض مصنع إمدن، حيث تُصنّع فولكس فاجن سيارتي ID.4 وID.7، ساعات عمل العمال، ومن المتوقع أن يُغلق مؤقتًا لبضعة أيام على الأقل، وفقًا لمصادر مطلعة.
على الرغم من أن فولكس فاجن حققت مبيعات قوية من السيارات الكهربائية في أوروبا، حتى أنها تجاوزت تيسلا كأكبر علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المنطقة في النصف الأول من العام، إلا أنها تُعاني من فائض الإنتاج. ومثل العديد من شركات صناعة السيارات، تستعد فولكس فاجن أيضًا لتباطؤ المبيعات مع تحوّل السوق.
يُنتج مصنعا تسفيكاو وإمدن السيارات الكهربائية حصريًا، وكانا جزءًا من صفقة إعادة الهيكلة الكبرى لشركة فولكس فاجن العام الماضي.
ولتجنب إغلاق المنشأتين، وافقت فولكس فاجن على خفض قوتها العاملة بمقدار 35,000 موظف في جميع أنحاء ألمانيا بحلول عام 2030. وقد حُميَت الوظائف في إمدن وتسفيكاو بموجب هذه الاتفاقية.
تُصنّع فولكس فاجن سيارات كهربائية أخرى، بما في ذلك ID.3 وCupra Born، ولكن من المقرر نقل هذه الطرازات إلى مصنعها في فولفسبورغ خلال السنوات القليلة المقبلة. سيواصل مصنع تسفيكاو إنتاج سيارة أودي Q4 e-tron بعد الإغلاق.
تأتي عمليات الإغلاق المُخطط لها في ألمانيا عقب إعلان فولكس فاجن عن وقف إنتاج ID.4 في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:20

نحو إعادة هيكلة الاتحاد العام للمزارعين: تكاملية الطرح وبناء مؤسسي جديد للقطاع الزراعي الأردني

12:06

الأظافر المقصوصة.. سلعة غير متوقعة تحقق أرباحًا في الصين

12:00

أرملة تنقل جثمان زوجها بعد دفنه بجوار عدوه اللدود

11:34

حركة طبيعية وانسيابية على جسر الملك حسين

11:24

وفيات الأحد 28-9-2025

11:14

الانتهاء من تنفيذ طريق رم الراشدية بطول 19 كلم

11:09

الأردن يرحب باعتراف جمهورية سان مارينو رسميا بالدولة الفلسطينية

11:06

شراكة أردنية ألمانية تمهّد الطريق لمستقبل مهني مستدام للشباب الأردني

11:01

الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة تنظم حواراً موسعاً مع قيادتي شركة البوتاس العربية

10:38

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر حاسوب في كلية الأعمال

10:26

رئيس بلدية إربد الكبرى ينفي مزاعم إطلاق النار على المبنى

10:23

إهمال إغلاق أبواب المركبة يتسبب بدهس طفل على يد والده

وفيات
وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025