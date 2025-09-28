فولكس واجن تخفض الإنتاج وتوقف مؤقتاً مصنعين للسيارات الكهربائية

وطنا اليوم:سيارة ID.4 هي واحدة من عدة سيارات كهربائية من فولكس فاجن ستتأثر بالإغلاق المخطط له في مصنعين للسيارات الكهربائية في ألمانيا. كما تخطط فولكس فاجن لوقف إنتاج ID.4 في الولايات المتحدة.

ستوقف أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا الإنتاج مؤقتًا في مصنعين ألمانيين تُصنّع فيهما بعضًا من أشهر سياراتها الكهربائية.

ستُغلق فولكس فاجن مصنعها في تسفيكاو، حيث تُصنّع سيارة أودي Q4 e-tron (بما في ذلك سبورتباك)، لمدة أسبوع، بدءًا من 8 أكتوبر.

أكد متحدث باسم الشركة الخبر لبلومبرغ، قائلًا إن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الفاخرة تضررت بشدة من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وجهود ألمانيا لإبطاء تحوّل الاتحاد الأوروبي إلى السيارات الكهربائية.

خفّض مصنع إمدن، حيث تُصنّع فولكس فاجن سيارتي ID.4 وID.7، ساعات عمل العمال، ومن المتوقع أن يُغلق مؤقتًا لبضعة أيام على الأقل، وفقًا لمصادر مطلعة.

على الرغم من أن فولكس فاجن حققت مبيعات قوية من السيارات الكهربائية في أوروبا، حتى أنها تجاوزت تيسلا كأكبر علامة تجارية للسيارات الكهربائية في المنطقة في النصف الأول من العام، إلا أنها تُعاني من فائض الإنتاج. ومثل العديد من شركات صناعة السيارات، تستعد فولكس فاجن أيضًا لتباطؤ المبيعات مع تحوّل السوق.

يُنتج مصنعا تسفيكاو وإمدن السيارات الكهربائية حصريًا، وكانا جزءًا من صفقة إعادة الهيكلة الكبرى لشركة فولكس فاجن العام الماضي.

ولتجنب إغلاق المنشأتين، وافقت فولكس فاجن على خفض قوتها العاملة بمقدار 35,000 موظف في جميع أنحاء ألمانيا بحلول عام 2030. وقد حُميَت الوظائف في إمدن وتسفيكاو بموجب هذه الاتفاقية.

تُصنّع فولكس فاجن سيارات كهربائية أخرى، بما في ذلك ID.3 وCupra Born، ولكن من المقرر نقل هذه الطرازات إلى مصنعها في فولفسبورغ خلال السنوات القليلة المقبلة. سيواصل مصنع تسفيكاو إنتاج سيارة أودي Q4 e-tron بعد الإغلاق.

تأتي عمليات الإغلاق المُخطط لها في ألمانيا عقب إعلان فولكس فاجن عن وقف إنتاج ID.4 في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر