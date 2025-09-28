الانتهاء من تنفيذ طريق رم الراشدية بطول 19 كلم

وطنا اليوم:استكملت وزارة الأشغال العامة تنفيذ الطريق الواصل ما بين مثلث رم وبلدة الراشدية في لواء القويرة التابع لمحافظة العقبة.

وبين محافظ العقبة ايمن العوايشة ان الطريق الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا، نفذ بالتعاون ما بين وزارة الأشغال العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكلفة 3 ملايين دينار، ويربط منطقة رم السياحية بالطريق الصحراوي الرئيسي ما بين العقبة وعمان.

وأشار العوايشة الى ان الطريق تم تعزيزه بممر خاص للدراجات الهوائية لخدمة محبي الرياضة والسفر عبر هذه الوسيلة، مؤكدا ان الطريق بشكل عام سيكون إضافة نوعية للمنطقة ويشجع على جذب السياحة والاستثمار فيها.