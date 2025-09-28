كسر في الأضلاع وتهشّم سيارته.. نجاة أحمد السقا من حادث سير

وطنا اليوم:نجا الفنان المصري أحمد السقا صباح السبت من حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي، أدى إلى تحطم سيارته بالكامل.

في التفاصيل وقع الحادث أثناء توجه السقا إلى مدينة الإسكندرية لحضور إحدى الفعاليات الفنية، إذ اصطدم بأحد الحواجز الخرسانية الموجودة على الطريق، ما تسبب في تحطم السيارة وتعرضه لإصابة قوية بالقفص الصدري، وبعض الكدمات في مناطق متفرقة من جسمه.

وتم نقله إلى مستشفى بالجيزة لتلقي العلاج، حيث خضع لبعض الفحوصات الطبية الدقيقة.

كما أكد الفنان في تصريحات، أنه بخير وحالته الصحية مستقرة.

وأضاف أنه غادر المستشفى ويوجد حالياً في منزله، بعدما خضع لبعض الفحوصات، التي أظهرت إصابته بكسر في أحد أضلاعه.

يذكر أن آخر أعمال السقا هو فيلم “أحمد وأحمد”، الذي عرض في موسم الصيف السينمائي. والعمل من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي وحاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال.