بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تفعيل الخداج بالمستشفى الميداني بالعقبة وتزويد مستشفى معان بأسرّة جديدة

12 دقيقة ago
تفعيل الخداج بالمستشفى الميداني بالعقبة وتزويد مستشفى معان بأسرّة جديدة

وطنا اليوم:في إطار جولاته الميدانية المستمرة لتطوير القطاع الصحي، قام وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بزيارة ميدانية مساء أمس السبت إلى عدد من المستشفيات في محافظتي العقبة ومعان، شملت مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في العقبة، ومستشفى معان الحكومي، ومستشفى الملكة رانيا العبدالله في وادي موسى .
وأكد الوزير البدور خلال الزيارة حرص الوزارة على النهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وفي العقبة، أعلن البدور تفعيل وحدتي الخداج والعناية الحثيثة في مستشفى الشيخ زايد الميداني في العقبة والتعاقد مع طبيب تخدير متخصص لهذه الغاية، وبما يهدف إلى تعزيز خدمات رعاية الأطفال الخدّج وحديثي الولادة، كما اطّلع على سير العمل وجال في عدد من الأقسام واستمع إلى شرح حول أبرز التحديات التي يواجهها المستشفى وخططه المستقبلية لتطوير الخدمات الطبية.
وفي محافظة معان، وجّه الوزير بتزويد مستشفى معان الحكومي بعدد من الأسرة الجديدة بدل من القديمة المتهالكة، وبما يخدم البيئة العلاجية.
أما في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في وادي موسى، فأعلن البدور عن دعم المستشفى بكوادر طبية متخصصة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوفير تغطية شاملة للاحتياجات الطبية المتزايدة في المنطقة.
وتأتي هذه الجولات ضمن برنامج الحكومة ورئيسها الدكتور جعفر حسان في المتابعة ودراسة واقع الحال ميدانياً، وهدفها تقديم الخدمة بشكل عام، وتحديداً للمرافق الصحية، وتنفيذاً لسياسة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتقدمة للمواطنين في جميع المحافظات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:14

ناشرو مواقع الكترونية يستهجنون نهج مجلس النقابة الجبائي ويلوحون بمواجهة مفتوحة

10:11

كسر في الأضلاع وتهشّم سيارته.. نجاة أحمد السقا من حادث سير

10:02

ما هو سر الـ48 ساعة في خطة ترامب لإنهاء حرب غزة؟

09:55

الصين تفتتح أطول جسر في العالم أمام حركة المرور

09:47

مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 بإطلاق نار في كارولينا الشمالية

09:42

روسيا تشن هجوما واسعا على أوكرانيا وبولندا ترفع حالة التأهب

09:33

العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ

09:29

( 9.2 % ) من المتقاعدين تقِل رواتبهم عن (200) دينار .. لننصف ذوي الرواتب التقاعدية المتدنيّة جداً

09:27

العام الجامعي /-٢٠٢٥/٢٠٢٦

09:26

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الكاميرات في الأردن: جباية مقنّعة باسم السلامة!

09:23

مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تستضيف اجتماع المجلس الفني للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب

09:22

أفراح آل الشعباني وآل خرفان

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح