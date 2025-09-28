بنك القاهرة عمان
مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تستضيف اجتماع المجلس الفني للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب

وطنا اليوم:استضافت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن أعمال اجتماع المجلس الفني للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)، إلى جانب لقاء موسع جمع أعضاء المجلس الفني مع قيادات عدد من شركات التأمين الأردنية.

وتناول الاجتماع أبرز القضايا المرتبطة بتأمين أخطار الحرب في المنطقة والعالم، وبحث سبل تعزيز الخدمات التي يقدمها الصندوق للسوق الأردني، بما يسهم في تطوير أدوات الحماية والتأمين في مواجهة التحديات العالمية.

ويأتي انعقاد اللقاء في عمّان استكمالاً لنهج المجلس الفني في تنظيم اجتماعاته الدورية في أسواق عربية مختلفة إلى جانب دولة المقر (البحرين)، حيث شهدت الدورة الحالية عقد اجتماعين سابقين في الرياض – السعودية والدوحة – قطر.

وأكدت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن أن استضافة هذا الحدث تعكس مكانة السوق الأردني ودوره المحوري في صناعة التأمين العربية، كما تسلط الضوء على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإقليمية لتعزيز مرونة القطاع واستجابته للمخاطر العالمية


