وزير البيئة: إعادة التدوير أصبحت قطاعا اقتصاديا واعدا

16 ثانية ago
وطنا اليوم:زار وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان امس السبت مصنعي بوابة العقبة لإعادة تدوير المنسوجات و”بيت الورد” للحلول البيئية المتخصصة في تصنيع الأكياس الورقية الصحية والصديقة للبيئة، على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة العقبة.
وأكد سليمان خلال الجولة التي رافقه فيها مفوض البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران ومديرة حماية البيئة والاستدامة الدكتورة تغريد المعايطة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن إعادة التدوير لم تعد مجرد وسيلة لحماية البيئة من التلوث، بل أصبحت قطاعا اقتصاديا واعدا يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز من منظومة الاقتصاد الأخضر.
وشدد على حرص الوزارة تطوير مشاريع مبتكرة لدعم الاستدامة البيئية، وتقليل العمليات العشوائية في جمع النفايات، وخفض البصمة الكربونية للمملكة، وبما ينعكس إيجابا على جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة.
كما أكد سليمان وجود خطة وطنية متكاملة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتطبيق نظام فرز النفايات من المصدر وتعزيز منظومة إعادة التدوير، بما يدعم النهج البيئي والسلامة العامة في مدينة العقبة.
وأضاف، إن هذه المبادرات الاقتصادية والبيئية تتماشى مع الرؤية الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني، التي تهدف إلى جعل الأردن نموذجا للدولة الخضراء النظيفة، ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وهدفت الزيارة إلى متابعة تنفيذ المشاريع البيئية الحديثة التي تدعم الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة ضمن الاقتصاد المحلي، حيث اطلع الوزير خلال الجولة على العمليات الإنتاجية في كلا المصنعين


