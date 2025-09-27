بنك القاهرة عمان
أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

4 ساعات ago
وطنا اليوم-ضمن برنامج “الاحتضان للوصول إلى النموذج الأولي” أحد مشاريع سياسة الريادة العامة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، نظّمت أورنج الأردن فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” في ملتقى أورنج للابتكار، بهدف تسليط الضوء على أهمية الدور الريادي للمرأة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وجمعت الفعالية نخبة من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، ومُمكّني المنظومة الريادية، وعدداً من رائدات الأعمال الملهمات، لتبادل المعرفة، ومشاركة قصص النجاح، وتعزيز سبل التعاون بما يخدم تمكين المرأة ويعزز فرصها في القطاع الريادي.

كما اشتملت على جلسات نقاشية وتحفيزية تناولت واقع الشركات الناشئة التي تقودها الرياديات في الأردن، والتحديات التي تواجههن، بالإضافة إلى الفرص المتاحة، كما استعرضت مفاهيم قيادة المرأة، وأهمية اتخاذ المخاطر المحسوبة، وبناء مشاريع مرنة وقابلة للنمو، بهدف تزويد المشاركات بالأدوات والثقة التي تمكنهن من تطوير أعمالهن وإحداث تأثير إيجابي ومستدام في مجتمعاتهن.

وفي هذا السياق، أكدت أورنج الأردن التزامها المتواصل بتمكين المرأة ودعم ريادتها من خلال برامجها المتنوعة وشراكاتها الفاعلة، مشيرةً إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لبناء منظومة ريادية شاملة تدعم مشاركة المرأة وتُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة مؤكدةً مكانة الأردن كمنصة رائدة إقليمياً في دعم وتمكين الطاقات الريادية، والاستثمار فيها وتعزيز مساهمتها في القطاعات الحيوية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الابتكار والتنمية المستدامة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo


