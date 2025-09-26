الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان الخبز على نازحين بغزة

وطنا اليوم:واصلت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية جهودها الإغاثية في قطاع غزة، حيث وزعت الجمعة مئات ربطات الخبز على العائلات النازحة في مخيم العودة بمنطقة المواصي غرب خان يونس، في إطار الاستجابة الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة الأهالي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وبحسب الحملة الأردنية، فإن هذا التوزيع يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة اليومية بسبب استمرار العدوان والحصار، إذ يعد الخبز الغذاء الأكثر طلبا لدى العائلات التي فقدت مصادر رزقها وتعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وأكد القائمون على الحملة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة تدخلات إغاثية متواصلة تشمل المواد الغذائية والمياه والمساعدات الطبية، وأن العمل جار على تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق التي تضم نازحين داخل قطاع غزة.

وأعرب عدد من الأهالي عن تقديرهم للجهود الأردنية، مشددين على أن هذه المساعدات تسهم في سد فجوة كبيرة من الاحتياجات اليومية، وتمنح الأسر شيئًا من الأمان والاستقرار في ظل الظروف الإنسانية القاسية.