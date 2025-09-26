بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الخطوط التركية تقرر شراء 225 من طائرات بوينغ

26 سبتمبر 2025
الخطوط التركية تقرر شراء 225 من طائرات بوينغ

وطنا اليوم:قالت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، إنها ستطلب شراء 75 طائرة من بوينغ من طراز “بي 787″، وإنها استكملت مفاوضات شراء 150 طائرة من طرازي “737-8 ماكس” و”737-10 ماكس”، وتنتظر الصفقة نجاح المفاوضات مع شركة تصنيع المحركات “سي إف إم” إنترناشونال.
وجاء ذلك بعد أن التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي بيان للبورصة في إسطنبول، قالت الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، إنها قررت شراء 75 طائرة من بوينغ من طرازي “بي 787-9” و”بي 787-10″، 50 منها طلبيات مؤكدة و25 اختيارية.
ووفقا للبيان، من المقرر تسليم هذه الطائرات بين عامي 2029 و2034.
وهناك مفاوضات مع شركتي رولز رويس وجنرال إلكتريك إيروسبيس بشأن المحركات الرئيسية والاحتياطية وخدمات صيانة المحركات للطائرات.
وقالت الخطوط الجوية التركية أيضا إنها أكملت مفاوضاتها مع بوينغ لشراء 150 طائرة أخرى، منها 100 طلب مؤكد و50 طلبا اختياريا لطرازي “737-8 ماكس” و”737-10 ماكس”.
وأوضحت أن تقديم طلبيات شراء الطائرات “737-8 و737-10 ماكس” سيكون رهنا بالاستكمال الناجح للمناقشات الجارية مع شركة تصنيع المحركات “سي إف إم” إنترناشونال.
وأضافت الشركة “مع هذه الطلبيات، نستهدف أن يتكون أسطولنا بالكامل من طائرات الجيل الجديد بحلول عام 2035، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويدعم معدل نمو سنوي يبلغ في المتوسط حوالي 6%”.
وفي بيان الشركة، أكد رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط التركية أحمد بولاط أنه لا ينبغي النظر إلى قرار شراء الطائرات على أنه مجرد خطوة لتوسيع الأسطول.
وأضاف أن هذه الخطوة هي أيضا “انعكاس لالتزام الشركة بالابتكار والتميز التشغيلي، وهما القوة الدافعة وراء مكانتها الرائدة” في قطاع الطيران.
وأوضح أن إضافة طائرات بوينغ من الجيل التالي إلى أسطول الشركة “ستكون جزءا أساسيا من رؤيتنا لعام 2033، والتي تهدف إلى الوصول إلى أسطول يضم 800 طائرة”.
يذكر أن عام 2033 يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الخطوط الجوية التركية، التي تأسست في 20 مايو/أيار عام 1933.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح