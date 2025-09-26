بنك القاهرة عمان
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 تنقذ حياة طفل

26 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أنقذت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، حياة طفل يبلغ من العمر (11) عاماً، بعد تعرضه لإصابة نافذة في الرقبة أدّت إلى فقدان القدرة على التنفس نتيجة إصابة القصبة الهوائية والحنجرة.
وقال قائد قوة المستشفى، “إنّ الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، تمكّنت من إنقاذ حياة الطفل، وذلك على يد فريق طبي متخصص وبمشاركة فنيي العمليات والتخدير، مؤكداً أنّ الكوادر الطبية والتمريضية من ذوي الخبرات والكفاءات تعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية للأهل والأشقاء في قطاع غزة”.
وبيّن أخصائي جراحة الأطفال أنّ الطفل، وبعد الفحص السريري والتقييم في غرفة الطوارئ، تبيّن أنّه مصاب بإصابة نافذة في الرقبة مع هبوط حاد في نسبة الأكسجين بالدم نتيجة إصابة في القصبة الهوائية، فتم التعامل معه على الفور ونقله بشكل طارئ إلى غرفة العمليات، وجرى استكشاف كامل المنطقة المصابة وإزالة الشظايا، وأُجري ترميم للقصبات الهوائية والحنجرة وأسفل البلعوم بشكل يضمن المحافظة على وظائف البلع والتنفس لاحقاً، وقد أُدخل إلى قسم العناية الحثيثة للمراقبة واستكمال العلاج اللازم، وتكللت العملية بالنجاح، وعاد الطفل إلى حياته الطبيعية.


