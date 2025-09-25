سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو وبن غفير وسموتريتش لأراضيها

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام سلوفينية أن الحكومة أعلنت الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الأمن الداخلي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش “أشخاصا غير مرغوب فيهم” في البلاد.

ونقلت رويترز أن سلوفينيا فرضت حظر دخول لأراضيها على نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

ويأتي القرار على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وسموتريتش وبن غفير لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

تزامن ذلك مع تنامي الضغط الغربي على إسرائيل حيث اتخذت دول قرارات بحظر تصدير السلاح إليها، واعترفت -في الوقت نفسه- دول أخرى رسميا بالدولة الفلسطينية.

وكانت سلوفينيا في طليعة الدول التي اتخذت إجراءات اقتصادية وسياسية ضد إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

وفي خطوة لافتة، اتخذت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي مسارا غير اعتيادي وتجنبت الأجواء الفرنسية خلال رحلته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن القرار جاء لتفادي أي تبعات قضائية محتملة.

يذكر أن الخارجية البريطانية أعلنت العام الماضي أنها “ستتّبع الإجراءات القانونية الواجبة” إذا زار رئيس الوزراء لإسرائيلي بنيامين نتنياهو البلاد.

وقالت حينها “نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.

في سياق متصل، طالب عدد من الخبراء المعينين من جانب مجلس حقوق الإنسان باستبعاد إسرائيل من الفعاليات الكروية الدولية.

واليوم الخميس دعا المجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الأوروبي (يويفا) لاتخاذ الخطوات المناسبة كاستجابة ضرورية لمعالجة الصراع الدائر في قطاع غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و419 شهيدا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.