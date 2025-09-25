بنك القاهرة عمان
في ذكرى اغتياله.. حزب الله يضيء صخرة الروشة بصورة لنصر الله

25 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:رغم تمسّك رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بقراره “منع استعمال الأماكن الأثرية والسياحية من دون ترخيص مُسبق، وبعدما تقدّمت الجمعية اللبنانية للفنون (المقربة من حزب الله) أمس الأربعاء بطلب إلى محافظ بيروت لإقامة نشاط رمزي في محيط صخرة الروشة من دون إضاءتها، وموافقة المحافظ مروان عبود على الطلب شرط الالتزام بالقانون، لا يزال حزب الله يعاند ويتحدى القرارات الرسمية.
فقد نظم “حزب الله”، مساء الخميس، تجمعاً حاشداً عند صخرة الروشة على كورنيش العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في إطار فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمينه العام السابق حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين.
وشهد المكان توافد مناصري الحزب الذين رفعوا الأعلام الحزبية واستخدموا مكبرات الصوت خلال التجمع.
وتضمنت الفعالية إضاءة صخرة الروشة بصور ضوئية للأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين.
كما تم عرض صورة ضوئية أخرى جمعت نصر الله برئيس الوزراء الأسبق الشهيد رفيق الحريري ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.
وقد انتشرت وحدات من الجيش اللبناني في محيط المنطقة لتأمين التجمع وضمان سلامة المشاركين والحفاظ على النظام العام


