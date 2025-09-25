وزير الاقتصاد الرقمي والريادة يزور الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك

وطنا اليوم:زار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، اليوم الخميس الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك للإطلاع على أهم البرامج التدريبية والدورات في مجال التجارة الإلكترونية واللوجستيات والتسويق الرقمي .

والتقى السميرات رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود بحضور مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب ورئيس الأكاديمية إيهاب ابو ديه وكادر الادارة .

وقال السميرات أن الأردن يسير بخطوات كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي ومهارات الشباب الأردني وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا

مستندا إلى التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي التي جعلت من التحول الرقمي محورا حيويا لتمكين الشباب وتعزيز الابتكار والريادة والمهارات الرقمية من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يساهم في تأهيل الشباب وتمكينهم وخلق فرص عمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية.

وأشاد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات بجهود الإدارة والعاملين والمدربين والبرامج التدريبية المتخصصة والمتقدمة التي تقدمها الأكاديمية في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية واللوجستية والتسويق الرقمي بمايساهم في تعزيز قدرات الشباب الأردني وتوفير فرص التدريب والعمل لتحقيق التنمية الاقتصادية في الأردن بما يعكس الرؤية الملكية الواضحة التي تضع التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وريادة الأعمال في صميم أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة.

وأضاف السميرات أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستعمل على تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في مجالات التدريب والتاهيل للشباب الأردني من مختلف محافظات المملكة في مجالات التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي والتسويق الإلكتروني لخلق فرص عمل وتحفيز الشباب على الدخول بهذا المجال الحيوي والريادي.

وأكد الداوود أن تأسيس الأكاديمية يأتي استجابة لرؤية جلالة الملك وتوجيهاته السامية بأهمية تمكين وتدريب الشباب الأردني وتعزيز قدراتهم وفق أحدث الأساليب والبرامج العالمية بما يلبي حاجات السوق المتجددة ومتغيرات الاقتصاد الرقمي لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وانسجاما مع اهتمام سمو ولي العهد بضرورة تعزيز المهارات الرقمية للشباب الأردني ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار الداوود إن الأكاديمية تعد مؤسسة تدريبية ومبادرة استراتيجية ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في بناء كفاءات بشرية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا وتلبي حاجات سوق العمل المتجددة وتتفاعل مع متغيرات الاقتصاد الرقمي المتسارع انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي.

بدورها بينت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب ان الأكاديمية تقوم بتدريب الشباب الأردني بأحدث المعارف والمهارات ذات الصلة في التجارة الإلكترونية والتسويق الدولي وأساسيات الأعمال التجارية الإلكترونية والتسويق الإلكتروني وتطبيق تكنولوجيا الإنترنت في الأعمال التجارية

وتقدم مجموعة من البرامج التدريبية تشمل: برامج التجارة الإلكترونية، برامج اللوجستيات والخدمات البريدية، عمليات التوصيل، برامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، التسويق الرقمي، إدارة المتاجر الإلكترونية، تحليل البيانات، نظم الدفع الإلكتروني، دبلوم الخدمات البريدية، أمن البريد والمراسلات، الشحن والتوزيع ودبلوم التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية .

من جانبة قدم رئيس الأكاديمية الدولية إيهاب أبو ديه شرحا مفصلا عن الدورات والبرامج التدريبية الحالية وخاصه برنامج تدريب ١٠٠شاب وشابة والممول من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع جمعية المهارات الرقمية (DigiSkills) بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتزويدهم بمهارات تقنية ورقمية وتجارية خلال ثلاثة أشهر، مع توفير فرص توظيف مباشر بعد انتهاء التدريب .