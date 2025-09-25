الرواشدة يفتتح معرض عمّان للكتاب بحضور عُماني والتأكيد على دعم صمود غزة

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الثقافة، مصطفى الرواشدة، صباح الخميس، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض عمّان الدولي للكتاب لعام 2025، والتي تُقام في المركز الأردني للمعارض الدولية (مكة مول).

وشهد حفل الافتتاح حضوراً رسمياً رفيعاً، يتقدمهم وزير الإعلام العُماني، الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة، سعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن العجيلي، حيث تحل السلطنة ضيف شرف هذه الدورة، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير الرواشدة بسلطنة عُمان، مؤكداً أن حضورها يتجاوز المشاركة الشرفية ليكون حضوراً لأشقاء لهم مكانة خاصة في قلوب الأردنيين.

وأشار إلى أن المعرض لم يعد مجرد منصة لبيع الكتب، بل أصبح صناعة ثقافية كبرى تسهم في التنمية الاقتصادية والمعرفية، وتستند إلى التوجيهات الملكية السامية بالاستثمار في الثقافة لترسيخ الهوية الوطنية وبناء اقتصاد معرفي متوازن.

ولم يغفل الرواشدة في كلمته العدوان الممنهج الذي يستهدف الإنسان والهوية والثقافة في قطاع غزة، مؤكداً أن رسالة الكتاب لا تنفصل عن قضايا العدالة والحرية.

وشدد على ثبات الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك، في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في الحياة، معتبراً أن “الكلمة الحرة تظل أداة مقاومة في وجه محاولات التهجير ومحو الهوية”.

وتم خلال الحفل الإعلان عن اختيار الدكتور سلطان المعاني “شخصية المعرض” لهذا العام، تقديراً لإسهاماته العلمية والإبداعية البارزة في مجالات النقوش والآثار وإثراء المكتبة العربية والأردنية.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير المعرض، جبر أبو فارس، أن معرض عمّان الدولي للكتاب أصبح بفضل الرعاية الملكية علامة فارقة على خارطة الثقافة العربية.

فيما نقل السفير العُماني تحيات وزير الثقافة والرياضة والشباب العُماني، صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، معرباً عن اعتزاز السلطنة بهذه المشاركة