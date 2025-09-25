ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ “ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ”

وطنا اليوم – ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ “ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ” ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻋﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ(GIZ) ﺑﻬﺪﻑ ﺩﻋﻢ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺃﻛﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺍﺋﺪ ﻋﻮﺩﻩ ﺃﻥ ﻧﻘﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺷﻚﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺟﻬﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻚﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻧﺤﻮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﻘﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 700 ﺧﺒﻴﺮ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ (2026–2035) ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﺒﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ.
ﻛﻤﺎ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﻮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻱﻓﻊﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ “ﻧﺎﻓﺲ” ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺸﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ (JOIP)ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺤﻠﻲﺍ ﻭﺩﻭﻟﻲﺍ.
ﻭﺫﻛﺮ ﻋﻮﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺃﻥ 79% ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ.
ﻭﺧﺘﻢ ﻋﻮﺩﻩ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻛﺎﻟﺬكاء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻭﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨﺼﺔ JOIP ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻭﺭﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺃﺑﺤﺎﺛﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.