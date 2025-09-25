بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

صبي أمريكي يدخل جينيس بعد بناء مفاعل نووي في غرفته

25 سبتمبر 2025
صبي أمريكي يدخل جينيس بعد بناء مفاعل نووي في غرفته

وطنا اليوم:في إنجاز علمي غير مسبوق، نجح طفل أمريكي يُدعى جاكسون أوزوالت من مدينة ممفيس بولاية تينيسي، في بناء مفاعل نووي عامل داخل غرفة نومه، وذلك قبل يوم واحد فقط من عيد ميلاده الثالث عشر، ليصبح بذلك أصغر شخص في العالم يحقق اندماجاً نووياً ويدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

من ألعاب الفيديو إلى الفيزياء النووية
بدأت رحلة جاكسون بشغف في عالم ألعاب الفيديو، لكنه سرعان ما شعر بأن المهارات الرقمية وحدها لا تكفي لإشباع فضوله. وبعد أن استلهم تجربة المراهق تايلور ويلسون الذي حقق إنجازاً مماثلاً، قرر جاكسون خوض مغامرته الخاصة في الفيزياء النووية، معتمداً بشكل كامل على مصادر إلكترونية، من مقاطع تعليمية إلى منتديات علمية متخصصة، تمكن من جمع المعرفة اللازمة لبناء جهاز “Fusor” قادر على دمج ذرات الديوتيريوم.

مختبر منزلي والتحقيق الفيدرالي
حوّل جاكسون غرفة ألعاب صغيرة في منزله إلى مختبر مؤقت، وقام بتجهيزه بمضخات وحجرات تفريغ وأجزاء كهربائية اشتراها من مواقع إلكترونية مثل “eBay”، وبعد عمل دؤوب، نجح في تهيئة بيئة منخفضة الضغط وتوليد جهد كهربائي يصل إلى عشرات آلاف الفولت، مما أدى إلى تسخين غاز الديوتيريوم وتحقيق الاندماج النووي بنجاح في 18 يناير 2018.
وقد أثار هذا الإنجاز اهتمام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي زار منزل عائلته للتأكد من سلامة التجربة، ليتبين بعد فحص دقيق أنها آمنة تماماً ولا تشكل أي خطر إشعاعي على الجيران.

اعتراف عالمي ومستقبل واعد
صادق مجتمع “Fusor.net” العلمي على صحة تجربة جاكسون، وفي عام 2020، وثّقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إنجازه رسمياً. واليوم، يواصل الشاب مسيرته العلمية بالعمل في مختبر أبحاث متخصص في الذكاء الاصطناعي، ليثبت أن الفضول والطموح لا يعرفان عمراً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح