الأردن يدين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى وممارساتهم الاستفزازية

25 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وممارساتهم الاستفزازية التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للاقتحامات والممارسات التي تدنّس المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وحذّر من مغبة استمرارها ومن محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فرض وقائع جديدة تستهدف تقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيًّا ومكانيًّا. وأضاف المجالي أن السياسات والإجراءات العبثية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في القدس ومقدساتها تنذر بتوسيع الصراع عالميًّا.
ودعا المجالي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وعدوانها على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وجدّد المجالي التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.


