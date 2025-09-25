بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تخفيض سرعة سير المركبات على شارع البتراء في إربد إلى 80 كم/ساعة

25 سبتمبر 2025
تخفيض سرعة سير المركبات على شارع البتراء في إربد إلى 80 كم/ساعة

وطنا اليوم:أعلنت بلدية إربد الكبرى، تخفيض سرعة سير المركبات على شارع البتراء إلى 80 كم/ساعة، اعتبارا من اليوم الخميس.
وقال الناطق الإعلامي للبلدية، غيث التل، إن هذا القرار جاء نتيجة دراسة مستفيضة وشاملة قامت بها لجنة السلامة المرورية في محافظة إربد، التي يترأسها نائب محافظ إربد، وتضم ممثلين عن بلدية إربد الكبرى وبلدية بني عبيد، ومديرية الأشغال العامة، وقسم سير إربد، ومختصين من المعهد المروري، ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري، وذلك على أثر تكرار الحوادث في الطريق، خاصة أن عدداً منها تسبب بوقوع وفيات بين مرتاديه.
وأضاف أن اللجنة وضعت في عين الاعتبار التوسع التجاري الكبير، ووجود عدد لا بأس به من المطاعم على جانبي الطريق، وهو ما يحتم تخفيض السرعة بما يتناسب مع ازدياد عدد المواطنين الذين يرتادونه، وواقعه الجديد، والازدياد العمراني الكبير فيه.
وبيّنت مديرة مديرية المرور في البلدية، لمياء أبو العسل، أن قرار تبديل السرعة جاء بعد عدة كشوفات ميدانية ودراسات لواقع الحال في شارع البتراء، وبحضور لجنة السرعات في المعهد المروي الأردني ونتج عنه اتخاذ قرار بتخفيض السرعة وإغلاق بعض الفتحات في شارع الخدمات الموازي للشارع الرئيسي.
وبينت أبو العسل أن البلدية وضعت 14 شاخصة على امتداد الطريق، من باب التشاركية مع جميع المؤسسات، وكون القرار يخدم المصلحة العامة للمحافظة، خاصة أن الشارع يمتد بين ثلاث بلديات، مؤكدةً أن القرار يعتبر سارياً منذ تاريخ تركيب هذه الشواخص.
ودعت أبو العسل السائقين إلى الالتزام بالسرعة المقررة، مبينة أن تجاوزها كان سبباً رئيسياً في وقوع عدد من الحوادث المميتة على هذا الطريق، كما أن تجاوز السرعة يكبد السائقين مخالفات مرورية مرتفعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح