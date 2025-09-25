بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تصريح وزير المياه خطير… المواطنون دفعوا ثمن الهواء ويستحقون التعويض!

25 سبتمبر 2025
تصريح وزير المياه خطير… المواطنون دفعوا ثمن الهواء ويستحقون التعويض!

وطنا اليوم:أكد الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن تصريح وزير المياه الأخير حول دخول الهواء إلى عدادات المياه واحتسابه على أنه استهلاك فعلي “تصريح خطير وباهظ الكلفة على المواطنين”، ويحمل أبعادًا فنية ومالية واستراتيجية تكشف خللاً مؤسسياً ممتداً.
وأوضح الشوبكي أن مجرد الاعتراف بمرور الهواء في العدادات يعني أن هذه العدادات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، وأن مؤسسة المواصفات والمقاييس كان عليها أن تشترط منذ البداية وجود صمامات لعزل الهواء، وتحمي المواطنين من دفع ثمن الهواء بدل الماء.
وبيّن الشوبكي أن آلاف الأسر والمشتركين دفعوا عبر سنوات طويلة أثمان “هواء” على أنه مياه، وهو ما يرقى الى غش غير مقصود او غير معلن بأثر رجعي، وهذا يطرح تساؤلات ملحّة حول آلية تعويض المواطنين وإعادة حقوقهم.
وأشار الشوبكي إلى أن هذا الاعتراف يثبت أن نسب الفاقد المائي المعلنة أقل بكثير من الواقع، فجزء مما تم احتسابه كمياه مباعة هو في الحقيقة هواء، ما يخفي الهدر الحقيقي ويضلل التقديرات الرسمية، مرجحاً بأن اعلان وزارة المياه قدرتها على تخفيض الفاقد 6.7% ربما يكون في الواقع بيع هواء اضافي تم احتسابه للمواطنين على انه ماء .
وختم الشوبكي بالتأكيد أن المطلوب عدا تركيب الهوايات على حساب المزود هو احترام عقل المواطن وإطلاق مراجعة شاملة تعلن للرأي العام نسب الفاقد الحقيقية، وتوضح حجم الأموال التي دفعت مقابل هواء بدل مياه، وتضع خطة واضحة لتعويض المشتركين، مع إلزام الجهات المعنية برقابة صارمة تعيد الثقة بإدارة هذا المورد الحيوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح