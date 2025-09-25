بنك القاهرة عمان
نتنياهو يعلن شروطه للوصول إلى اتفاق مع سوريا

25 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه إن “المفاوضات مع سوريا مستمرة”، لكنه شدد على أن نتائج هذه المفاوضات تعتمد على “ضمان مصالح إسرائيل”.
وأضاف البيان أن نتائج هذه المفاوضات تعتمد على “ضمان مصالح إسرائيل، والتي تشمل -من بين أمور أخرى- نزع السلاح في جنوب غربي سوريا، وضمان سلامة وأمن الطائفة الدرزية في سوريا”، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت على موقعها على الإنترنت.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن سوريا تسرّع، تحت ضغط أميركي، وتيرة المحادثات مع إسرائيل بشأن اتفاقية أمنية تأمل دمشق أن تُعيد إسرائيل بموجبها أراضي استولت عليها في الآونة الأخيرة، لكنها بعيدة كل البعد عن أن تكون معاهدة سلام شاملة.
وقال نتنياهو الأحد الماضي إنه تم إحراز تقدم بشأن اتفاق أمني مع سوريا، لكن إبرام اتفاق ليس أمرا وشيكا.

مرحلة متقدمة
من جهة أخرى، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن بلاده لن تستطيع الخوض في أي مفاوضات أو أي اتفاقات مع الجانب الإسرائيلي طالما أنه يحتل أراضيها ويعتدي على شعبها.
وشدد الوزير السوري على أن دمشق تركز الآن على وساطة أميركية للعودة لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمته خلال قمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه توصل إلى مرحلة متقدمة في المحادثات الأمنية مع إسرائيل يأمل أن تحافظ على سيادة سوريا وتبدد المخاوف الأمنية الإسرائيلية.
وأضاف أن المرحلة الأولى هي الاتفاق الأمني، وإذا كانت لدى إسرائيل مخاوف فيمكن أن تتم مناقشتها عبر وسطاء، لافتا إلى أن سوريا ذاهبة في اتجاه ألا تشكل أراضيها أي تهديد لأي منطقة.
ومنذ أن أطاح هجوم لفصائل الثوار بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، شنت إسرائيل ضربات غير مسبوقة على الأصول العسكرية السورية، بما في ذلك وزارة الدفاع، وأرسلت قوات إلى جنوبها.


