75.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

25 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية صباح اليوم الخميس، عند 75.90 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 73.40 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 86.90 و 67.20 و51.30 دينار على التوالي.


