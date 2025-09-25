بنك القاهرة عمان
زين تعلن رابح الـ 10,000 دينار ضمن حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box”

25 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت شركة زين الأردن عن اسم أول رابحة بالجائزة الشهرية الكبرى ضمن حملتها الصيفية الأضخم “Zain Happy Box” والبالغة قيمتها 10,000 دينار أردني، حيث فازت “وفاء حسن علي علاونة” بالجائزة، بعد إجراء السحب في ختام شهر آب الماضي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبموافقة رقم (2025-1-440515).
وتُعد هذه الجائزة الأولى ضمن سلسلة السحوبات الشهرية الضخمة لحملة “Zain Happy Box”، فيما لا تزال الفرصة متاحة أمام جميع مشتركي زين من الأفراد ومستخدمي الأجهزة الذكية في المملكة للمشاركة عبر تطبيق زين (Zain Jo)، والدخول في السحوبات المقبلة على الجوائز النقدية بقيمة 15,000 دينار و20,000 دينار، وصولاً إلى الجائزة الكبرى سيارة Jetour T2 Luxury 2025، كما تتيح الحملة يومياً فرصة الفوز بجوائز فورية تشمل مجموعة من أجهزة سامسونج (A06، Buds 3/Core، Watch Fit 3، Z Flip 7 FE، Z Fold 7)، وليرات ذهب، وقسائم شرائية من متجر زين الإلكتروني (Zain e-Shop)، بالإضافة إلى اشتراكات Talabat Pro من تطبيق طلبات، وحزم إنترنت مجانية.
يذكر بأن هذه الحملة متاحة عبر تطبيق زين للأجهزة الذكية (Zain Jo)، لكافة مشتركي زين وزبائنها وجميع مستخدمي الهواتف الذكية في المملكة، وستستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول 2025، حيث جددت الشركة الدعوة لجميع زبائنها لتحميل التطبيق المتوفر على متاجر التطبيقات، والمشاركة في اللعبة اليومية للاستفادة من الفرص المتعددة للفوز بجوائز قيّمة وفورية، بالإضافة إلى الدخول في السحوبات على الجوائز الشهرية الأضخم، كما بيّنت بأنه يمكن لمشتركي زين زيادة فرصهم في الربح والحصول على صناديق لعب إضافية من خلال إعادة شحن خطوطهم أو دفع الفواتير بقيمة 5 دنانير فأكثر عبر تطبيق زين، أو من خلال شراء حزم 079.


