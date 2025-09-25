متصرفية لواء الوسطية تقر خطة طوارئ لفصل الشتاء

وطنا اليوم:ترأس متصرف لواء الوسطية المهندسة ميسون الخصاونة اجتماعاً في دار بلدية الوسطية لمناقشة وإقرار خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء، بحضور رئيس بلدية الوسطية، ومدراء الدوائر الرسمية، ورئيس مركز أمن الوسطية، ورئيس مركز دفاع مدني الوسطية.

وأكدت الخصاونة، أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يضمن سلامتهم وراحتهم.

وقالت إنه سيتم التأكد من جاهزية البنية التحتية وتنظيف العبارات وخطوط تصريف مياه الأمطار، والتأكد من عدم ربط خطوط تصريف المياه على خطوط الصرف الصحي، والتأكد من عدم وجود سكان على مجاري الأودية والسيول والعمل على ترحيلهم.

وأضافت أنه سيتم التأكد من جاهزية الآليات العائدة للدوائر الرسمية من ناحية الصيانة والصلاحية الفنية، وتقليم وإزالة الأشجار والأغصان التي تشكل خطرا على أعمدة وشبكات الكهرباء من قبل مديرية زراعة لواء الوسطية، ومعالجة المواقع التي شهدت اختلالات خلال فصل الشتاء الماضي.

وأشارت إلى أنه سيتم التأكد من مخزون المواد الغذائية، والأعلاف، ومحطات الوقود، والمخابز والصيدليات، والتأكد من جاهزية مراكز الإيواء، ونشر الرسائل التوعوية للمواطنين عن خطر الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة المختلفة للوقاية من حرائق المنازل عن طريق خطباء المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية الوسطية فتحي الخصاونة، الجاهزية الكاملة لكوادر وآليات البلدية لاستقبال الموسم الشتوي، مبيناً أن البلدية قامت بالتعاون مع مديرية الأشغال العامة بتنظيف جميع العبارات على امتداد شارع الستين، إلى جانب متابعة وتنظيف النقاط الساخنة والتأكد من سلامتها قبيل دخول فصل الشتاء.

ونوه إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالاً للبناء على ما قام به المجلس البلدي السابق من أعمال مميزة أسهمت في تعزيز الخدمات البلدية ورفع مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات.

من جانهبم، أكد أعضاء اللجنة على جاهزية دوائرهم وقدموا شرحاً موجزاً عن الإجراءات المتخذة من قبلهم استجابة لخطة طوارئ فصل الشتاء