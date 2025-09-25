الإعلامية لانا طاهر تبدع في إدارة المؤتمر الصحفي لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

وطنا اليوم:شهدت العاصمة عمّان انعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الانطلاقة الإعلامية الرسمية لـ قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، والتي ستنظمها مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني بالرشراكة مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية دولة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان.

وقد أدارت الإعلامية لانا طاهر فعاليات المؤتمر باحترافية عالية، حيث افتتحت أعماله بالسلام الملكي، قبل أن تلقي كلمة ترحيبية أكدت فيها أهمية القمة ودورها في تمكين الشباب العربي ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وخلال المؤتمر، استعرض الأستاذ عصام المساعيد، رئيس مؤسسة فرسان التغيير ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة، ملامح القمة وأهدافها الاستراتيجية، مبينًا أن اختيار الأردن لاستضافة هذا الحدث العربي جاء تقديرًا لدوره الريادي في دعم الشباب وتعزيز مكانة الابتكار والاقتصاد المعرفي.

كما شهد المؤتمر كلمات لعدد من الشركاء والمتحدثين الرسميين، من بينهم:

الأستاذ محمد المحارمة، ممثل منصة “أنا مؤثر” وشركة كونكس العالمية، الذي تناول دور الإعلام الرقمي في إنجاح المبادرات الشبابية.

المهندس أحمد ضمرة، مدير شركة “كودرز – قادة البرمجة”، الشريك التقني للقمة، الذي عرض الجوانب التقنية والرقمية المصاحبة للحدث.

المهندس مهند عباس حدادين، نائب رئيس مؤسسة فرسان التغيير، الذي أعلن تفاصيل الجوائز العربية المندرجة ضمن فعاليات القمة، والمخصصة للمبادرات الريادية والمشاريع المبتكرة في الوطن العربي.

واختتمت الإعلامية لانا طاهر المؤتمر بالتأكيد على أن القمة تمثل منصة عربية نوعية لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن فعالياتها ستعقد في العاصمة الأردنية عمّان، بفندق الفورسيزونز، خلال الفترة من 27 – 30 تشرين الأول 2025، بمشاركة واسعة من القيادات الشبابية وصنّاع القرار والخبراء من مختلف الدول العربية.