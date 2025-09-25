اردنيون عاتبون على الرئيس السوري احمد الشرع

وطنا اليوم:أبدى اردنيون عبر منصات التواصل عتبهم على الرئيس السوري احمد الشرع وذلك بعد ان شكر عدة دول ساعدت سورية في محنتها ابان الحرب الاهلية باحتضان اللاجئين .

كما عبر الشيخ والوجيه الأردني طلال صيتان الماضي عن عتبه على الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لعدم تخصيص الأردن بالشكر على مواقفه تجاه سوريا، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأردن لن يتخلى عن مسؤوليته في دعم سوريا واستقرارها.

وقال :اصابتنا خيبه أمل كبرى وعتب الاخ على أخيه عندما مررت بالشكر وخصصت بعض الدول التي قدمت للشعب السوري ابان ثورته الشجاعه ولم تذكر الاردن إلا من خلال الدول العربيه والاسلاميه بشكل عام علماً بانك خصصت دولاً اخرى نكن لبعضها الاحترام والتقدير.

وجاء عتب الأردنيين على الشرع بعد ان شكر السعودية وقطر وتركيا واميركا في كلمته امام المتحدة دون ان يذكر الاردن الذي قدم المأوى لملايين السوريين الهاربين من جحيم الحرب واحتضنهم وما يزال منذ سنوات .

وفي مقابل العتب، برر البعض اقتصار شكر الشرع لقطر وتركيا والسعودية باعتبارها الدول التي دعمت الثورة، التي قادت لإسقاط نظام بشار الأسد.