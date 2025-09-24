روسيا تتقدم شرق أوكرانيا وترامب يؤكد قدرة كييف على استعادة أراضيها

وطنا اليوم:قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها سيطرت على بلدة بيرييزدنويه في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، في وقت عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في نيويورك بشأن حرب روسيا وأوكرانيا المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت هجوما ردا على هجوم أوكرانيا على شبه جزيرة القرم الاثنين واستهدفت مواقع انتشار القوات الخاصة الأوكرانية ومرتزقة أجانب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إنه يعتقد أن كييف قادرة على استعادة جميع أراضيها المحتلة، مشددا على ضرورة التحرك في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في روسيا.

وسبق لترامب أن اقترح تنازل أوكرانيا عن بعض الأراضي لتحقيق تسوية سلمية.

بدوره قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي إنه فوجئ بتصريحات ترامب عن إمكان استعادة جميع أراضي أوكرانيا، مضيفا بعد لقائه مع نظيره الأمريكي إن الاجتماع كان “جيدا وبناء”.