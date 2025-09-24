بعد اجتماعه بقادة عرب ومسلمين.. ترامب يلوح بنتائج عظيمة والتفاصيل معلقة

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن “اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما”.

تصريح ترامب، جاء بعد انتهاء اجتماع بشأن غزة بين ترامب وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية في مقر الأمم المتحدة.

من جهته، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع بترامب بشأن غزة بأنه كان “مثمرا للغاية”.

وفي وقت سابق، بدأ ترامب اجتماعا بقادة عرب ومسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك لعرض خطته بشأن غزة.

ووفقا للأناضول، شارك في الاجتماع زعماء ومسؤولون رفيعو المستوى من دول منها قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

أهداف الخطة

وقال ترامب، في كلمته في مستهل الاجتماع، إن “هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهمًّا جدًّا”.

وأضاف “نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن”، مؤكدا أن هذا الاجتماع هو أهم اجتماع عقده الثلاثاء. وأشار إلى أن إدارته تريد استعادة 20 محتجزا إسرائيليا و38 جثة من غزة.

وعقب انتهاء كلمة ترامب، تحدث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا إن “الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن”.

وأضاف “نعوّل على قيادة ترامب لوضع حد للحرب في غزة”.

وذكر موقع (أكسيوس) في وقت سابق أن ترامب سيقدم لزعماء مجموعة الدول هذه “مقترحا للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب”.

وبالإضافة إلى تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب، توقع أكسيوس أن يناقش ترامب مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومستقبل الحكم فيه بعد انتهاء الحرب دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة للمساعدة في انسحاب إسرائيل وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.