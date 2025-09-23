كتلة حزب عزم النيابية تثمن الخطاب التاريخي للملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وطنا اليوم – كتلة حزب عزم النيابية برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية تثمن الخطاب التاريخي لجلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي جسّد الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف ومايجري في غزة والضفة الغربية من عدوان إسرائيلي غاشم تخطى كل حدود الإنسانية والاخلاقية وقرارات الشرعية الدولية وسط صمت دولي غير مسبوق مؤكدًا الالتزام العميق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وبالوصاية الهاشمية على المقدسات ومجدّدًا الدعوة الدولية للعمل من أجل السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

لقد تميز خطاب جلالة الملك بالوضوح والعمق التحليلي والحسم إذ سلط الضوء على أن الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي ليس مجرد نزاع إقليمي بل هو أقدم صراع مستمر في العالم يحمل في طياته معاناة مستمرة لشعب فلسطيني مسلوب الإرادة ويشكل اختبارًا عالميًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي وقد أكد جلالته أن القدس خط أحمر وأن استهداف المسجد الأقصى والمقدسات الدينية لن يؤدي إلا إلى إشعال صراع ديني شامل وهو تحذير صارم للعالم بأن أي انتهاك للوضع التاريخي والقانوني للقدس له انعكاسات إقليمية ودولية كبيرة. كما شدد على أن الأردن يتحمل مسؤولية تاريخية ودينية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية وأن المحافظة عليها تمثل واجبًا وطنيًا ودوليًا لا مساومة عليه مؤكدًا أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية ليس منحة أو مكافأة بل حق أصيل للفلسطينيين وهو الأساس لتحقيق السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد جلالته على الدور الإنساني الأردني في قطاع غزة مشيدًا بالجهود المستمرة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية عبر القوافل البرية والانزالات الجوية والفرق الطبية العاملة تحت النيران مؤكدًا أن الأردن يثبت عمليًا أنه شريك مسؤول في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين كما وجّه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن القوة وحدها لا تحقق الأمن وأن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة هو الطريق الوحيد لضمان السلام العادل والشامل.

إن خطاب جلالة الملك اليوم يعكس الحكمة والدبلوماسية الحاسمة والقوة الأخلاقية في الوقت ذاته ويقدم نموذجًا للقيادة الوطنية الأردنية التي تجمع بين حماية الحقوق التاريخية ودعم السلام العادل والتصدي لأي محاولات لتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي هذا السياق تؤكد كتلة حزب عزم النيابية وقوفها الكامل خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة بمواقفها التاريخية الراسخة جذورها وتدعو المجتمع الدولي للاستماع بجدية لنداء جلالة الملك والعمل على ترجمة القرارات الدولية إلى واقع ملموس يحمي حقوق الفلسطينيين ويضمن سلام المنطقة بأسرها

النائب الدكتور أيمن أبو هنية

رئيس كتلة عزم النيابية