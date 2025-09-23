الاستثمار تعلن عن فرص شراكة مع القطاع الخاص في حافلات التردد السريع

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاستثمار من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن إطلاق دعوة تأهيل أولي لمشروع حافلات التردد السريع (BRT) المرحلة الأولى.

مشروع مشغل حافلات التردد السريع

التعاقد مع شريك مؤهل من القطاع الخاص لغايات توريد وتشغيل حافلات التردد السريع وتقديم خدمات نقل عام موثوقة وفعالة ومستدامة.

مشروع مشغل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع

التعاقد مع شريك مؤهل من القطاع الخاص لتوريد وتشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع يضمن حلول دفع آمنة، سهلة الاستخدام وفعالة.

تمثل هذه المشاريع خطوة كبيرة في تحديث النقل العام، وتعزيز النقل الحضري، وتشجيع الشراكات المبتكرة التي تحقق الكفاءة والجودة والقيمة طويلة الأمد، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي.

تدعو وزارة الاستثمار الشركات المحلية والدولية المؤهلة للتقديم على مرحلة التأهيل الأولي.

الموعد النهائي للتقديم: 6 تشرين الثاني 2025 – الساعة 12:00 ظهراً (بتوقيت الأردن المحلي)

للاستفسارات:

مشغل الحافلات (BRT.technical@moin.gov.jo)

تحصيل الأجرة (FCBRT.technical@moin.gov.jo)

لمزيد من المعلومات ولمشاهدة الإعلانات:

https://moin.gov.jo/Ar/Modules/Tenders

https://pppu.gov.jo/AR/Modules/Tenders