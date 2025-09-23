خلال لقاء سفيري الكويت والبحرين.. البدور: تفعيل مكاتب استقبال المرضى وعمل شراكات مع مصانع الادوية الأردنية

وطنا اليوم:استقبل وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، في مكتبه اليوم الثلاثاء، كلاً من سفير دولة الكويت حمد راشد المري وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد ال خليفة، في اجتماعين منفصلين بحث خلالهما سبل تعزيز التعاون الصحي بين الأردن وكل من البلدين الشقيقين.

وأكد الدكتور البدور، خلال اللقاءين، أهمية تفعيل مكاتب استقبال المرضى العرب في المستشفيات الأردنية لتسهيل إجراءات العلاج، وتعزيز تجربة المرضى الوافدين.

كما بحث الوزير مع السفيرين إمكانية عقد شراكات استراتيجية بين مصانع الأدوية الأردنية ونظيراتها في الكويت والبحرين، بما يساهم في تبادل الخبرات وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتج الدوائي الأردني المعروف بجودته العالية.

وأشاد السفير الكويتي بالعلاقات المتينة بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون في المجالات الصحية، ولا سيما في مجال تقديم الرعاية الصحية المثلى.

كما عبّر السفير البحريني عن اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون الصحي، مثمناً الجهود الأردنية في تطوير القطاع الصحي وتوفير خدمات طبية عالية المستوى.

وأكد الدكتور البدور في ختام اللقاءين أن وزارة الصحة منفتحة على جميع المبادرات التي تعزز التعاون العربي المشترك في القطاع الصحي، وتدعم الاستثمار وتبادل الخبرات لما فيه مصلحة الجميع.