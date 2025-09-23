بنك القاهرة عمان
أورنج : نعمل معاً لجعل لغة الإشارة جزءاً من حياتنا اليومية

23 سبتمبر 2025
أورنج : نعمل معاً لجعل لغة الإشارة جزءاً من حياتنا اليومية
وطنا اليوم:في أورنج الأردن، نعمل معاً لجعل لغة الإشارة جزءاً من حياتنا اليومية، فهي وسيلة تواصل تمنح كل فرد حقه بالمشاركة والتفاعل مع المجتمع.
#اليوم_الدولي_للغات_الإشارة

#مرحبا_بالتنوع والشمول

وفيات
عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاحوفيات الثلاثاء 23-9-2025اللواء سليم الصابر.. في ذمة اللهوفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025