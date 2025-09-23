من نحن
أورنج : نعمل معاً لجعل لغة الإشارة جزءاً من حياتنا اليومية
23 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:في أورنج الأردن، نعمل معاً لجعل لغة الإشارة جزءاً من حياتنا اليومية، فهي وسيلة تواصل تمنح كل فرد حقه بالمشاركة والتفاعل مع المجتمع.
دايماً_معاك
#اليوم_الدولي_للغات_الإشارة
#مرحبا_بالتنوع والشمول
لمشاهدة الفيديو .. اضغط هنا
