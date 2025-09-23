أورنج : نعمل معاً لجعل لغة الإشارة جزءاً من حياتنا اليومية

وطنا اليوم:في أورنج الأردن، نعمل معاً لجعل لغة الإشارة جزءاً من حياتنا اليومية، فهي وسيلة تواصل تمنح كل فرد حقه بالمشاركة والتفاعل مع المجتمع.

دايماً_معاك #اليوم_الدولي_للغات_الإشارة

#مرحبا_بالتنوع والشمول