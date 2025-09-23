ترامب: الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة جدا لحماس

وطنا اليوم:تفاخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة بلاده عسكريا واقتصاديا، وشن هجوما قويا على الأمم المتحدة، محذرا من خطر أسلحة الدمار الشامل على البشرية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الأميركي، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال ترامب “نتمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود”.

وأضاف أن “النمو يزداد والصناعة تزدهر وسوق الأسهم في أحسن حالاته”.

وذكر الرئيس الأميركي أنه حقق استثمارات قيمتها 17 ترليون دولار، على حد قوله.

في الشأن الخارجي جدد الرئيس الأميركي قوله إنه أنهى 7 حروب، بعضها دام نحو 30 عاما، مشددا على أن ما يهمه هو إنقاذ الأرواح وليس الحصول على الجوائز.

وأضاف “لا رئيس عالميا أنجز ما تمكنت من إنجازه في وقف الحروب”.

وقد توعد ترامب المهاجرين غير الشرعيين، فـ”كل من يدخل الولايات المتحدة بشكل غير مشروع سيتم إبعاده، وربما سيحدث له ما هو أسوأ”.

في شأن متصل هاجم الرئيس الأميركي منظمة الأمم المتحدة، لإنها “لم تقف إلى جانبنا في مسعانا لوقف الحروب”.

وأضاف “لم نحصل على أي شيء من الأمم المتحدة”، واعتبر أنها تمتلك إمكانات هائلة، لكنها ليست قريبة من تحقيق هذه الإمكانات.

ووفق الرئيس الأميركي فإن “عملية بناء مقر الأمم المتحدة شابها فساد”.

وقال إن أكبر “خطر يهدد وجودنا هو الأسلحة المدمرة التي نمتلك عددا منها”.

وجدد اتهامه لإيران بأنها “أول راعٍ للإرهاب بالعالم، ولا يجوز أن تمتلك أسلحة نووية”.

غزة

وبشأن غزة، قال ترامب إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة جدا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

وقال ترامب “أسعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة وحماس رفضت بشكل متكرر كل العروض”.

وأضاف “يجب ألا نستسلم لمطالب حماس وعليها الإفراج عن الرهائن فورا”.

وتابع ترامب “علينا أن ننهي الحرب في غزة وأن نتفاوض على السلام وإعادة الرهائن فورا”، مضيفا “نجحنا في إعادة معظم الرهائن في غزة ونريد إعادة من تبقى منهم جميعا ودفعة واحدة”.

أوكرانيا

وقال ترامب، “أعمل بشكل مكثف لوقف القتل الدائر في أوكرانيا”، مضيفا “كنت أعتقد أن وقف الحرب في أوكرانيا سهل”.

وبين “5 إلى 7 آلاف شاب يقتلون أسبوعيا في حرب أوكرانيا، والهند والصين تمولان حرب أوكرانيا بشرائهما النفط الروسي”.

وتابع “إذا لم تكن روسيا مستعدة لإنهاء حرب أوكرانيا فنحن مستعدون لفرض رسوم فعالة ستنهي الحرب سريعا”.

الأسلحة النووية

وأكد ترامب أن إدارته تسعى لتقليل مخاطر الأسلحة الخطيرة، داعيا لتدمير الأسلحة البيولوجية ووقف تطوير الأسلحة النووية.

وأضاف “نواجه خطر إجراء تجارب على أمراض من صنع البشر”.

وكشف ترامب عن نظام تحقق بشأن التجارب البيولوجية سيتم إطلاقه، داعيا الأمم المتحدة لمساعدة إدارته في ذلك.

المهاجرين

واتهم الرئيس الأميركي، الأمم المتحدة بدعم دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، داعياً الأمم المتحدة إلى وقف تمويل “اجتياح الحدود” بدلاً من دعمه.

وقال ترامب، إن “ملايين الأفراد تدفقوا على حدودنا خلال السنوات الماضية وأوقفنا ذلك الآن”، مشيراً إلى أن لكل دول العالم الحق في ضمان أمن حدودها.

وأضاف أن المهاجرين غير الشرعيين يتدفقون كذلك على أوروبا “ولا أحد يوقفهم”، لافتاً إلى أن العاصمة البريطانية لندن “تغيرت كثيراً” وباتت “مهددة بأن تعتمد قريباً الشريعة الإسلامية بسبب عمدتها الفظيع”، على حد تعبيره.

وأكد ترامب أن حماية الحدود تمثل حقاً سيادياً للدول كافة، محذراً من أن استمرار دعم الهجرة غير النظامية يقوض استقرار المجتمعات.

تهريب قرابة 300 ألف طفل للولايات المتحدة خلال عهد بايدن

كما اعتبر ترامب أن 72% من السجناء في سويسرا هم من خارجها، في إشارة إلى أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين يفاقم المشكلات الأمنية في دول عدة.

وأكد ضرورة وقف سياسة الحدود المفتوحة، مشدداً على أن “وقف الهجرة عمل إنساني لصالح الجميع”.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أنه يحظى بأعلى درجات القبول والشعبية داخل الولايات المتحدة بسبب ما فعله على الحدود، معتبراً أن سياساته أسهمت في الحد من تدفق المهاجرين.

واتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن بالسماح بتهريب أكثر من 300 ألف طفل إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن السلطات الأميركية “عثرت على كثير من الأطفال لا يعرفون أين أهاليهم، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم”.

وأضاف أن إدارته “مستمرة في العمل على تقفي أثر مهربي البشر”، مؤكداً أن عصابات المخدرات الهمجية ترتكب الجرائم أمام أعيننا، لكنه شدد على أنها “لن تتمكن بعد الآن من نقل المخدرات عبر القوارب الصغيرة”.