تيرا واط الأردن تشارك في ورشة الحوار العربي الخامسة للطاقة المتجددة

4 ساعات ago
تيرا واط الأردن تشارك في ورشة الحوار العربي الخامسة للطاقة المتجددة

وطنا اليوم-شاركت شركة تيرا واط الأردن للطاقة المتجددة في أعمال ورشة الحوار العربي الخامسة للطاقة المتجددة، التي انعقدت بمشاركة واسعة من مؤسسات وخبراء عرب، وهدفت إلى مناقشة سبل تطوير التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس صالح العطيات، خلال مداخلته بالجهود المبذولة في تنظيم هذه الورشة، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الطاقة النظيفة كما دعا إلى فتح مكاتب إقليمية للهيئة العربية للطاقة المتجددة في مختلف الدول العربية، بما يساهم في تعزيز التنسيق وتوسيع نطاق المبادرات الرامية إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.

وأكدت تيرا واط الأردن أن مشاركتها في هذه الفعالية تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات الإقليمية والدولية الخاصة بالطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز ريادي في المنطقة لقطاع الطاقة النظيفة، مع التركيز على تبني استراتيجيات حديثة وحلول عملية تعزز من كفاءة القطاع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

هذا وقد افتتحت أعمال ورشة الحوار العربي الخامسة للطاقة المتجددة يوم الأحد واستمرت لمدة يومين متتاليين، متضمنة جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة تناولت أبرز قضايا الطاقة المتجددة في المنطقة.


