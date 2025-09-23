سيجارة تطيح بنائب وزير الداخلية الألباني

وطنا اليوم:قامت وزيرة الداخلية الألبانية الجديدة، ألبانا كوسيو، في أول يوم عمل لها، بطرد نائبها، أندي مانيلا، بسبب انتهاكه حظر التدخين في الأماكن العامة.

أفادت بذلك صحيفة ألبانيا ديلي نيوز، وذكرت أن هذا القرار جاء في أعقاب موافقة الرئيس الألباني بايرام بيجاي على تشكيل حكومة جديدة في 16 سبتمبر. ووافق البرلمان الألباني على الحكومة الجديدة بأغلبية 82 صوتا من أصل 140 عضوا في الائتلاف الحاكم.

وتولت الحكومة الألبانية الجديدة مهامها في 19 سبتمبر. وكان مانيلا يشغل منصب نائب وزير الداخلية منذ يناير 2021.

وأعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في 11 سبتمبر عن خطط لتعيين أول وزيرة افتراضية في العالم، الملقبة بـ” Diella “، والتي ستكون مسؤولة عن المشتريات العامة.

ويوم الخميس الماضي تم رسميا تقديم ما يعرف بـ”الوزيرة الرقمية” ضمن حكومة ألبانيا، في خطوة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات الإدارية ومحاربة الفساد.

وتحدثت Diella ، التي تم تقديمها كامرأة افتراضية ترتدي ملابس ألبانية تقليدية، في البرلمان خلال مناقشة برنامج الحكومة، مشيرة إلى أنها شعرت بالإهانة من الموقف السلبي للمعارضة، التي وصفته بأنه “غير دستوري”.

وأكدت أن هدفها هو مساعدة الناس وليس أخذ مكانهم