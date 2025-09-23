بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

سيجارة تطيح بنائب وزير الداخلية الألباني

6 ساعات ago
سيجارة تطيح بنائب وزير الداخلية الألباني

وطنا اليوم:قامت وزيرة الداخلية الألبانية الجديدة، ألبانا كوسيو، في أول يوم عمل لها، بطرد نائبها، أندي مانيلا، بسبب انتهاكه حظر التدخين في الأماكن العامة.
أفادت بذلك صحيفة ألبانيا ديلي نيوز، وذكرت أن هذا القرار جاء في أعقاب موافقة الرئيس الألباني بايرام بيجاي على تشكيل حكومة جديدة في 16 سبتمبر. ووافق البرلمان الألباني على الحكومة الجديدة بأغلبية 82 صوتا من أصل 140 عضوا في الائتلاف الحاكم.
وتولت الحكومة الألبانية الجديدة مهامها في 19 سبتمبر. وكان مانيلا يشغل منصب نائب وزير الداخلية منذ يناير 2021.
وأعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في 11 سبتمبر عن خطط لتعيين أول وزيرة افتراضية في العالم، الملقبة بـ” Diella “، والتي ستكون مسؤولة عن المشتريات العامة.
ويوم الخميس الماضي تم رسميا تقديم ما يعرف بـ”الوزيرة الرقمية” ضمن حكومة ألبانيا، في خطوة تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات الإدارية ومحاربة الفساد.
وتحدثت Diella ، التي تم تقديمها كامرأة افتراضية ترتدي ملابس ألبانية تقليدية، في البرلمان خلال مناقشة برنامج الحكومة، مشيرة إلى أنها شعرت بالإهانة من الموقف السلبي للمعارضة، التي وصفته بأنه “غير دستوري”.
وأكدت أن هدفها هو مساعدة الناس وليس أخذ مكانهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:01

من خطاب جلالة الملك في الدورة ال ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٠٢٥

20:32

وفاة طفلة اردنية بعد لدغة من أخطر أنواع العقارب

20:17

تفكيك شبكة قادرة على تعطيل الاتصالات في نيويورك

20:14

ندوة استذكاريه للكاتب والشاعر الأردني الراحل أمجد ناصر بـ “شومان”

20:06

الاستثمار تعلن عن فرص شراكة مع القطاع الخاص في حافلات التردد السريع

19:55

الملك: الأمن لن يتحقق إلا عندما تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب

19:42

أردوغان: سكان غزة لا يقتلون بالأسلحة فقط بل بالتجويع أيضا

19:34

خلال لقاء سفيري الكويت والبحرين.. البدور: تفعيل مكاتب استقبال المرضى وعمل شراكات مع مصانع الادوية الأردنية

19:33

الأمن يوقف آسيويا بتهمة إرسال رسائل احتيالية للمخالفات المرورية

19:28

أورنج : نعمل معاً لجعل لغة الإشارة جزءاً من حياتنا اليومية

19:24

إضاءات عن زيارة دائرة الإحصاءات العامة

19:22

الوطنية الحقّة… صدقٌ وشجاعة

وفيات
عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاحوفيات الثلاثاء 23-9-2025اللواء سليم الصابر.. في ذمة اللهوفيات الاثنين 22-9-2025وفيات الأحد 21-9-2025