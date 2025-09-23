بنك القاهرة عمان
سامي يوسف يحيي حفلاً في المدرج الروماني

6 ساعات ago
سامي يوسف يحيي حفلاً في المدرج الروماني

وطنا اليوم:يستعد الفنان والملحن العالمي سامي يوسف ، بالتعاون مع جمعية اصدقاء مهرجانات الاردن لإحياء حفل موسيقي استثنائي ضخم على المدرج الروماني في عمّان يوم السبت ، 11 تشرين الأول 2025. الفنان البريطاني المعروف بعروضه الآسرة واسعة النطاق سيقدّم مختارات من ألبومه المقبل Ecstasy إلى جانب توزيعات جديدة لأشهر أعماله المحبوبة.
وسيشاركه خشبة المسرح مجموعة من أبرز المغنّين والعازفين العالميين، كما سيقود يوسف فرقته الموسيقية إلى جانب أوركسترا حجرة عمّان، وكورال دولي.
وقال يوسف: “في هذا المكان التاريخي في قلب عمّان، سنحتفي بعبقرية التقاليد الموسيقية الحيّة. سندخل عوالمها المبهجة، ونروي حكاياتها، ونهدي جمال موسيقاها، وموسيقانا إلى هذا الجيل والأجيال القادمة.”
الحدث سيكون مبهرًا على المستويين الموسيقي والبصري، بفضل شركة Auditoria الحائزة على جائزة “إيمي” في تصميم الصوت، وشركة Woodroffe Bassett الرائدة عالميًا في تصميم الإضاءة.
وسيُخصّص جزء من العائدات لدعم جهود الإغاثة في غزة


