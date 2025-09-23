كهرباء إربد توقع اتفاقيتين مع التدريب المهني وبلدية إربد لتعزيز الخدمات وتدريب 100 شاب وشابة

وطنا اليوم:وقعت شركة كهرباء إربد اليوم اتفاقيتين استراتيجيتين مع مؤسسة التدريب المهني وبلدية اربد الكبرى تستهدفان تعزيز التكاملية بين القطاعين العام والخاص وذلك بحضور وزير العمل خالد البكار و مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة الدكتور يوسف شريدة ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة.

وتضمنت الاتفاقية الأولى التعاون مع مؤسسة التدريب المهني لتنفيذ برنامج تدريب مهني منتهي بالتشغيل يستهدف 100 شاب وشابة بهدف تأهيلهم وصقل مهاراتهم بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل فيما جاءت الاتفاقية الثانية مع بلدية إربد الكبرى لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل بيئة الاستثمار في المحافظة.

وأكد وزير العمل خالد البكار أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة استراتيجية حقيقية سيكون لها أثر مهم في تأهيل وتدريب الشباب والشابات وتطوير قدراتهم مشيدا بكفاءات وخبرات شركة كهرباء إربد التي ستسهم بشكل فاعل في إنجاح هذا التوجه بما يحقق مصلحة الشباب ويخدم المجتمع.

واضاف البكار إن الحكومة تسير وفق ثوابت واضحة لرسم مستقبل واعد يليق بطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني وتوقعات الأردنيين مؤكدا أن المرحلة الحالية تقوم على نهج التكاملية بين القطاعين العام والخاص بحيث يضطلع القطاع العام بدوره في تقديم الخدمة وتسهيل وتنظيم الأمور بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العام.

ولفت البكار الى أن مؤسسة التدريب المهني اختطف دروها لسنوات طويلة بينما هي الأقدر على إعداد وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل مبينا أن المؤسسة تدرب سنويا أكثر من 14 ألف شاب وشابة فيما يجري العمل على تحسين عمليات التدريب ومنح الشباب مزيدا من الوقت لصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يتواءم مع متطلبات السوق.

وأكد أن الرؤية تكمن في أن يترك الشباب الأردني بصمة عابرة للحدود من خلال وصول منتجاتهم إلى مختلف دول العالم وهو أمر لا يتحقق إلا عبر التعامل مع التدريب وفق أسس علمية حديثة تضمن الإبداع والتميز.

وأشار إلى أن الخطوة التي اتجهت إليها شركة كهرباء إربد في مجال التدريب تعد مثالا حيا على التكاملية بين القطاعين العام والخاص لافتا إلى أن العالم يشهد تسارعا غير مسبوق في متطلبات المهارات والخبرات ما يستدعي الاستعداد الجاد لمواجهة الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.

ونوه البكار الى انه إذا لم نتمكن من تطويع التكنولوجيا لخدمة المهن سنجد أنفسنا خارج السباق وغير قادرين على التعامل مع تحديات المستقبل.

وقال مدير شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي ان الشركة تؤمن ان طاقة الوطن الحقيقية في الشباب الاردني والاستثمار فيه من اهم اسس النهضة والتقدم والاتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني جاءت لتكون نموذجا عمليا للتعاون المثمر وسيتم من خلالها تدريب 100 شاب وشابة في مجالات العمل الكهربائي بصنوفها وفق احدث المعايير الفنية والتقنية .

واضاف ان الشركة لن تتوقف عند حدود التدريب بل ستحرص على تشغيل جزء كبير منهم في ادارتها وفي مختلف محافظات الشمال ليكونوا طاقات منتجة ومساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في الحد من البطالة .

واضاف التميمي ان الاتفاقية الثانية مع بلدية اربد الكبرى تؤكد اهمية التكامل المؤسساتي لخدمة المواطنين ودعم الاستثمار حيث ستقوم البلدية بتزويد الشركة بمواقع وفضلات الاراضي العائدة لها لغايات قيام الشركة بوضع المحولات واللوازم الكهربائية بهدف ايصال الخدمات وتحسين الشبكات الكهربائية الامر الذي من شانه رفع مستويات الجودة والموثوقية وتعزيز استقرار الخدمة وتهيئة بيئة الاستثمار والنمو الاقتصادي .

واكد المهندس التميمي ان الشركة تؤمن انها شريك حقيقي في التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة ودعم المشاريع الانتاجية والخدمة وتمكين الشباب الاردني للدخول في الية الانتاج والمساهمة في بناء الاردن بما يحقق اهداف مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية لمستقبل اردني افضل وستبقى المسؤولية المجتمعية جزء من القيم ورؤى الشركة عبر تسخير امكانياتنا وخبراتنا لتقديم الامثل .

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام إن البلدية تحرص بشكل دائم على تسهيل الخدمات للمواطنين والمستثمرين مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم مع شركة كهرباء إربد تأتي في إطار تعزيز وصول الخدمات إلى مختلف القطاعات.

وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تؤكد على ضرورة التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في جميع المجالات موضحا أن مثل هذه الشراكات تعزز من كفاءة الأداء وترتقي بمستوى الخدمة المقدمة للمجتمع.

وأكد العزام أن البلدية تنظر إلى هذه الاتفاقية باعتبارها نموذجا عمليا للتكاملية التي تعكس إرادة الدولة في تحسين بيئة الأعمال والخدمات بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ودعم عجلة التنمية المحلية.

وفي نهاية الاحتفالية قام وزير العمل خالد البكار بتسليم الاستاذ الدكتور يوسف البكار احد أعلام النقد الأدبي في الأردن الوطن العربي درع شركة كهرباء اربد ، وكان جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم قد أنعم على الاستاذ الدكتور البكار بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الاولى تقديرا لعطائه العلمي و مسيرته الأكاديمية.