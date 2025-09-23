قرابة 36 ألف طن إنتاج التمور الأردنية هذا العام

وطنا اليوم:نظمت جمعية التمور الأردنية (JODA) الثلاثاء احتفالاً خاصاً بمناسبة يوم جني وحصاد التمور الأردنية للسنة الرابعة على التوالي، وذلك في محطة نقابة المهندسين الزراعيين بمنطقة الكرامة في غور الأردن، حيث تتركز زراعة النخيل، تحت رعاية وزير الزراعة صائب خريسات.

وحضر الاحتفال عدد من مزارعي النخيل وممثلي الجهات الرسمية، في فعالية سنوية أصبحت تشكل محطة وطنية للاحتفاء بجهود المزارعين على مدار عام كامل من العناية والمتابعة والمثابرة لإنتاج محصول متميز أصبح علامة فارقة في الأسواق العالمية.

ويقدر إنتاج التمور الأردنية هذا العام بقرابة 36 ألف طن من أجود أصناف التمور، وعلى رأسها تمر المجهول العالمي، إلى جانب صنف البرحي وبعض الأصناف الأخرى.

كما أقيم على هامش المهرجان معرض خاص يضم عينات من إنتاج هذا الموسم، كشاهد حي على جودة التمور الأردنية التي تشهد طلباً عالمياً متزايداً بفضل تميزها وجودتها.

وتجاوزت المساحات المزروعة بالنخيل في المملكة 50 ألف دونم، فيما يقترب عدد أشجار النخيل من مليون نخلة. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأردن خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أكثر من 50 ألف طن، بقيمة تتجاوز 150 مليون دينار، فيما تقدر قيمة الصادرات بأكثر من 60 مليون دولار سنوياً.

ويوفر قطاع التمور الأردني أكثر من 11 ألف فرصة عمل، معظمها للنساء العاملات في مشاغل التمور التي تعتمد أحدث التقنيات العالمية في عمليات التعبئة والتغليف والتسويق، مما يجعل هذا القطاع رافعة اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي.