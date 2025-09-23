بنك القاهرة عمان
تدشين أول وحدة متكاملة لمعالجة المياه الصناعية في الأردن

34 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري، الثلاثاء، عن تدشين أول وحدة متكاملة لمعالجة المياه الصناعية في الأردن، بتقنية التصريف الصفري (Zero Liquid Discharge – ZLD).
وقال وزير المياه والري رائد أبو السعود خلال التدشين إن هذا الإنجاز الوطني بالتعاون مع القطاع الصناعي يرسخ مكانة الأردن في تبني حلول صناعية مستدامة تحافظ على موارده وتعزز تنافسيته وبناء علاقة تكاملية مع القطاع الصناعي، وتعزيز كفاءة الاستهلاك، وتبني المصادر غير التقليدية للمياه، وتشجيع الاستثمار في تقنيات إعادة الاستخدام والمعالجة المتقدمة تنفيذا للخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024 – 2026.
وأضاف أن هذا المشروع يعد خطوة رائدة في تعزيز جهود الادارة المستدامة للموارد المائية، حيث يتيح النظام معالجة وإعادة استخدام المياه الصناعية الناتجة عن عمليات إنتاج الصودا والكلورين، وخفض استهلاك المياه العذبة، وإنهاء المياه العادمة وكلف التخلص منها، وتوفير استهلاك المياه العذبة إلى 25% وخفض كلف المياه بنسبة 30%، إضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية وتبنّي التقنيات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص ومشروع WEC لتحسين كفاءة استخدام المياه ودعم استدامة التنمية الاقتصادية والصناعية، وتشجيع جميع القطاعات على تبني ممارسات مسؤولة في التعامل مع هذا المورد الحيوي بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الأخضر، ومواجهة تحديات المناخ.


