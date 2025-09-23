البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني لـ حفل الخير للعام 2025 لدعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان

وطنا اليوم:انطلاقاً من التزامه الراسخ بالمسؤولية المجتمعية ودعمه المستمر للمبادرات الإنسانية الوطنية، أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته البلاتينية لـ “حفل الخير 2025″، الذي نظمته مؤسسة الحسين للسرطان، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد، مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

وفي هذه المناسبة، أكّد الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن هذه الرعاية تأتي امتداداً لالتزام البنك في دعم القطاع الصحي وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات الصحية، مشدداً على أهمية دور البنك في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تحدث أثراً مباشراً في المجتمع. وأضاف: “نفخر بشراكتنا مع مؤسسة الحسين للسرطان، ونحن على يقين أن دعمنا لهذا الحفل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المؤسسة في تقديم أفضل رعاية طبية لمرضى السرطان، إلى جانب تكثيف جهود التوعية والوقاية، والوقوف إلى جانب المرضى في مسيرتهم نحو التعافي، وبما يسهم في إنقاذ الأرواح وتحقيق رسالة وطنية سامية.”

يذكر أن “حفل الخير” يُعد من أبرز الفعاليات الخيرية التي تنظمها مؤسسة الحسين للسرطان، حيث يخصص ريعه لدعم صندوق الاستدامة التابع للمؤسسة، والذي تمّ تأسيسه لضمان استمرارية تقديم الرعاية الشمولية لمرضى السرطان، ودعم برامج المؤسسة العلاجية والبحثية والتوعوية، وبما يسهم بشكل فعال في دعم رسالتها النبيلة لمكافحة السرطان على كافة المستويات.

وتأتي رعاية البنك الأردني الكويتي لهذا الحفل ضمن إطار برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية، ودعم القطاع الصحي والجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص.