اللواء المعايطة يرعى تخريج دفعة جديدة من مستجدي الأمن العام

وطنا اليوم:رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين، التي عُقدت في مركز تدريب قوات الدرك التخصصي/ سواقة.

واستعرض مدير الأمن العام خلال مراسم التخريج، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي، في مشهد عسكري مهيب، عكس المستوى المتميز الذي وصلوا إليه خلال فترة التدريب والإعداد.

وتلقى الخريجون خلال الدورة مساقات علمية متخصصة بالعلوم الشُرطية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى برامج تدريبية شاملة حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، والدفاع عن النفس، واللياقة البدنية.

وفي نهاية حفل التخريج الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوو الخريجين، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.